Град повредил более 200 домов в Краснодарском крае

Град накануне повредил 236 домов в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе районной администрации. В частности, по данным краевого ГУ МЧС, была повреждена крыша здания администрации Черниговского сельского поселения в Апшеронском районе. На территории поселения ввели режим ЧС.

Власти заявили, что 3 августа в районе были сильные осадки в виде дождя и крупного града. «Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом... На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram.

На этой неделе в Краснодарском крае объявляли экстренное предупреждение из-за сильных осадков. В связи с этим также выросла вероятность подъема уровней воды в реках. Вчера, 3 августа, в нескольких районах Краснодара выпал град размером с перепелиное яйцо.

Лаура Кеффер