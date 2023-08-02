На Кубани прогнозируют грозу и подъем воды в реках

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за прогнозируемых сильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

2 и 3 августа на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с. В связи с этим увеличивается вероятность подъема уровней воды в реках. Подтопления могут произойти на территории Абинского, Апшеронского, Белореченского, Курганинского, Крымского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского и Туапсинского районов, а также в Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.

По данным Краснодарского ЦГМС, 3 августа в регионе температура воздуха ночью составит 17…22°, днем 30…35°; в горах ночью будет 11…16°, днем 23…28°. На Черноморском побережье ночью ожидается 18…23°, днем 28…33°.

Татьяна Ручкина

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