В нескольких районах Краснодара выпал град размером с перепелиное яйцо

В социальных сетях появились фото выпавшего града в краевой столице. Стихия разыгралась, в частности, в поселках Краснодарский и Индустриальный.
Вместе с градом здесь прошли ливни. Также в соцсетях публикуются фото и видео погодных явлений, похожих на смерч. Однако непогода вообще не затронула некоторые районы Краснодара, например, несмотря на сверкающие молнии, в новой части мкр Гидростроителей не упало ни капли дождя.
До конца суток в Краснодарском крае в отдельных районах прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20–23 м/с. Днем 4 августа преимущественно без осадков. Температура воздуха 31–36 градусов, во второй половине дня и вечером сильная жара +39 градусов.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram