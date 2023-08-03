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В нескольких районах Краснодара выпал град размером с перепелиное яйцо

В социальных сетях появились фото выпавшего града в краевой столице. Стихия разыгралась, в частности, в поселках Краснодарский и Индустриальный.

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Фото: соцсети

В нескольких районах Краснодара отмечено явление, похожее на смерч

В нескольких районах Краснодара отмечено явление, похожее на смерч

Фото: соцсети

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Фото: соцсети

В нескольких районах Краснодара отмечено явление, похожее на смерч

Фото: соцсети

Вместе с градом здесь прошли ливни. Также в соцсетях публикуются фото и видео погодных явлений, похожих на смерч. Однако непогода вообще не затронула некоторые районы Краснодара, например, несмотря на сверкающие молнии, в новой части мкр Гидростроителей не упало ни капли дождя.

До конца суток в Краснодарском крае в отдельных районах прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20–23 м/с. Днем 4 августа преимущественно без осадков. Температура воздуха 31–36 градусов, во второй половине дня и вечером сильная жара +39 градусов.

Андрей Ульченко

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