Грудинин Грудинину рознь

Избирком Хакасии во вторник не смог принять решение о регистрации кандидата в главы республики от «Коммунистов России» Владимира Грудинина. КПРФ, чей губернатор Валентин Коновалов претендует на второй срок, утверждает, что однофамилец директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина (в 2018 году занял второе место на выборах президента РФ) формально не вышел из одной компартии, чтобы баллотироваться от другой. Сам Владимир Грудинин уверяет, что покинул КПРФ еще в 2020-м. Разрешить спорную ситуацию предстоит Центризбиркому (ЦИК). По сведениям “Ъ”, оно, скорее всего, будет в пользу кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на пост главы Хакасии Владимир Грудинин

Фото: Избирательная комиссия Республики Хакасия Кандидат на пост главы Хакасии Владимир Грудинин

Фото: Избирательная комиссия Республики Хакасия

25 июля избирательная комиссия Хакасии не смогла принять решение о регистрации гендиректора ООО «Авиационный завод "Ирбис"» Владимира Грудинина кандидатом на пост главы республики. Проживающего в Казани уроженца Красноярского края в конце июня выдвинула Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР). 16 июля господин Грудинин представил в избирком все необходимые документы, включая подписи 123 муниципальных глав и депутатов. На проверку документов и принятие решения о регистрации отводится десять дней.

Заминка возникла из-за конкурирующей организации — КПРФ. Как рассказал “Ъ” второй секретарь рескома Компартии Григорий Назаренко, коммунисты проинформировали избирком о том, что Владимир Грудинин является членом КПРФ, а значит, не может баллотироваться от другой партии. «Документа, подтверждающего его выход из нашей партии, нет»,— заявил господин Назаренко.

Сам однофамилец кандидата в президенты представил в избирком заявление о выходе из КПРФ, датированное еще 2020 годом. Однако в КПРФ уверяют, что это фальшивка.

На заседании 25 июля за регистрацию кандидата от КПКР проголосовали шесть членов комиссии, против — четыре, один воздержался. Решение считается принятым, если его поддержало минимум восемь человек (всего в комиссии 14 человек: у двух приостановлены полномочия, еще один отсутствовал по болезни).

Аналогичная ситуация сложилась на заседании 19 июля, когда из-за вопроса о партийной принадлежности Владимира Грудинина и депутата Николая Разумова избирком не смог зарегистрировать список КПКР на выборах в республиканский парламент. 25 июля рабочая группа ЦИКа рассмотрела жалобу «Коммунистов России» и предварительно приняла проект постановления, обязывающий избирком Хакасии зарегистрировать их список, сообщил “Ъ” первый секретарь рескома КПКР Денис Бразаускас.

По словам источника “Ъ” в ЦИКе, Владимир Грудинин «представил убедительные доказательства, что не является членом КПРФ с 2020 года, и сами коммунисты это, по сути дела, подтвердили».

Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, тоже утверждает, что рабочая группа ЦИКа приняла решение о необходимости регистрации господина Грудинина и в среду оно будет оглашено на заседании Центризбиркома.

Что же касается регистрации Владимира Грудинина кандидатом в губернаторы, то соответствующая жалоба в ЦИК пока не поступала. В КПРФ грозятся обратиться в суд, если по этому вопросу будет принято положительное решение. Получившие власть в Хакасии коммунисты «изгаляются над понятиями "выборы", "демократия", "конкурентность" и "легитимность"», отвечают в КПКР.

Ранее избирком зарегистрировал на губернаторские выборы действующего главу региона Валентина Коновалова (КПРФ), депутата парламента Хакасии Михаила Молчанова (ЛДПР) и депутата Госдумы Сергея Сокола («Единая Россия»). Еще два кандидата от «Родины» и «Справедливой России — За правду» собирались принять участие в выборах, но не предоставили необходимые для регистрации документы.

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (занимается наблюдением за выборами), член СПЧ Александр Брод утверждает, что заявление Владимира Грудинина о его выходе из КПРФ «в связи с несогласием с линией партии», датированное июлем 2020 года, есть в открытом доступе. Хакасский реском КПРФ, по сути, проигнорировал позицию господина Грудинина, считает эксперт.

«Именно постановление бюро хакасского отделения КПРФ почему-то и смутило республиканский избирком»,— поясняет господин Брод, добавляя, что, по его мнению, речь идет о применении административного ресурса.

Красноярский политолог Александр Чернявский напоминает, что в Хакасии проходит самая острая губернаторская кампания, которая может закончиться вторым туром. «Грудинин, если бы ему удалось зарегистрироваться, конечно, мог бы отобрать определенный процент голосов у Коновалова. Но по большому счету опасность для главы республики он представляет относительную»,— полагает эксперт.

Валерий Лавский, Новосибирск; Анастасия Корня, Андрей Винокуров, Андрей Прах