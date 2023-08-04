Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поток ограниченного бюджета

Почему инвесторы не спешат запускать новые проекты в туриндустрии

Изоляция России от многих направлений привычного отдыха после начала военных действий вынудила власти активизировать проекты по развитию внутреннего туризма. Среди объявленных целей — рост фонда гостиниц на 400 тыс. номеров и создание мегакурортов на пяти морях. Тогда, полагают чиновники, внутренний турпоток удвоится. Но бизнес не разделяет этого оптимизма. Инвесторы замораживают и пересматривают даже существующие проекты, не говоря уже о начале новых. Банкиры отмечают высокие риски туриндустрии. В результате, полагают эксперты, цели по номерному фонду придется сократить почти вдвое, а вместо части гостиниц появятся кемпинги.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Темпы роста гостиниц и других коллективных средств размещения в России в последние несколько лет нельзя назвать впечатляющими. По данным Росстата, в 2022 году число таких объектов выросло всего на 2%, до 29,6 тыс., а по отношению к допандемийному 2019 году — на 4,4%. В целом к концу прошлого года в стране было 1,06 млн номеров — прирост на 3,1% год к году и 6,7% к 2019 году.

В Минэкономики, курирующем туриндустрию, рассчитывают переломить ситуацию, в первую очередь за счет роста внутреннего турпотока, старт которому дала пандемия, а военные действия на Украине активизировали тенденцию. В министерстве считают достижимым ввод к 2030 году дополнительно 400 тыс. номеров. Это означало бы рост фонда на 38%. Но серьезные вопросы к реализуемости планов возникли уже сейчас.

Точки притяжения

Число гостиниц в РФ в последний раз активно росло в 2016–2017 годах в преддверии чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Сейчас, по словам замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрия Париноса, качественный фонд состоит из 6,3 тыс. отелей на 280 тыс. номеров — это не более трети всех работающих объектов. Эксперт подчеркивает, что спрос на гостиницы превышает предложение. Схожая ситуация сложилась с пансионатами и санаториями. Их число, по словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, за последние пять лет почти не менялось.

Власти рассматривают увеличение качественного номерного фонда как основной инструмент для удвоения к 2030 году числа турпоездок, до 140 млн в год. В Минэкономики рассчитывают и на увеличение среднегодовой загрузки туристических объектов, которая сейчас в целом по России составляет 40%. Для этого, полагают в министерстве, нужно «создать новые точки притяжения туристов».

Расширять инфраструктуру власти рассчитывают за счет новых мегапроектов. Главный из них — создание по поручению президента круглогодичных курортов на пяти морях: в Калининградской области и Петербурге (Балтика), Крыму и Краснодарском крае (Черное море), Дагестане (Каспий), в Запорожской области (Азов), Приморском крае (Японское море). Дополнительно в программу добавили Байкал.

Единого источника финансирования этого проекта нет. В Минэкономики сообщили, что в Приморье «за счет инвестора» (чиновники его не называют, “Ъ” выяснить детали не удалось) разработают мастер-план. В Дагестан решено реинвестировать 10 млрд руб., полученных госкомпанией «Кавказ.РФ» от продажи курорта «Архыз». В «Туризм.РФ» говорят, что сейчас разрабатывают планы для семи крупных круглогодичных курортов. В Крыму, Дагестане, Краснодарском и Приморском краях «работа идет совместно с бизнесом», добавили там. Однако бизнес относится к государственным мегапроектам очень осторожно.

Отказ как стратегический шаг

Главным опытом в современной России по созданию нового крупного туристического кластера была подготовка Сочи к Олимпиаде 2014 года. Такие проекты невозможно реализовать без госучастия и внушительных частных средств, возврат которых затягивается на десятилетия. «Сейчас на новые проекты негативно повлияла ситуация в экономике еще в пандемию, а затем — санкции и потрясения прошлого года»,— считает директор департамента налогов и права ДРТ Юрий Халимовский. По его словам, к тому же возник острый дефицит специалистов по проектированию и эксплуатации курортно-туристических объектов.

Эти факторы вынудили инвесторов пересмотреть даже те планы, которые у них были, не говоря о расширении или запуске новых проектов. Так, по данным источников “Ъ”, «Васта Дискавери» Сергея Бачина отказалась от реализации комплекса «Ориентал резорт» на острове Итуруп, могли поменяться параметры и другого проекта бизнесмена на Камчатке — парка «Три вулкана». Представитель господина Бачина “Ъ” не ответил.

Глава дирекции санаториев алтайской Белокурихи Сергей Криворученко сообщил, что проект расширения санатория «Алтай» стоимостью 8 млрд руб. отложен. По его словам, Сбербанк, с которым подписано соглашение, после нового витка кризиса в 2022 году повысил исходную ставку по кредиту в 4% годовых до 15%. Для удержания ставки на прежнем уровне санаторию необходимо софинансирование в рамках госпрограммы по развитию туризма.

В Ярославской области застопорились как минимум два крупных проекта — строительство канатной дороги через Волгу в Тутаеве и культурно-исторического кластера «Ростов Великий». Исходно их планировалось реализовать за счет средств Нового банка развития БРИКС, но в начале 2023 года власти региона заявили о поиске других источников финансирования.

В министерстве туризма Хабаровского края называют пробуксовку масштабных проектов в индустрии «системной проблемой для Дальнего Востока» из-за недостаточного уровня господдержки при финансировании и наличия бюрократических барьеров. Советник мэра Иркутска по туризму Инга Корочкина говорит, что такие проекты трудно реализовывать из-за сложностей с подключением к инженерным сетям. Председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов поясняет, что в Краснодарском крае добавляются сложности с «дефицитом компетенций и связей на должном уровне». В Крыму местные инвесторы в разговоре с “Ъ” связали основные проблемы с санкциями и военными действиями.

Гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов о плюсах и минусах развития туризма для регионов

Гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов о плюсах и минусах развития туризма для регионов

Глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев поясняет, что в городе поиск новых инвесторов сейчас ограничивает превышающее спрос предложение: до 2020 года до 60% оборота рынка гостиниц обеспечивал зарубежный турпоток. Специфическая проблема Калининграда — ограниченность прямых авиарейсов из других регионов.

По словам основателя Green Flow Александра Тертычного, из-за ухода зарубежных производителей и санкций бизнесу до сих пор приходится выстраивать новые логистические цепочки и искать локальных игроков, что ведет к росту стоимости и сроков реализации. В ГК «Мантера» называют главной проблемой эксплуатацию туробъектов, оснащение курортов необходимым оборудованием.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что инвесторы зачастую не понимают финальный бюджет проектов, в случае крупных строек есть риск заметного увеличения. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба опасается и смещения вектора господдержки в сторону других направлений и секвестрования бюджета, выделяемого на развитие туротрасли. Впрочем, он предлагает в такой ситуации «рассматривать отказ от части нереализованных проектов и как стратегический шаг в пользу покупки действующих объектов, что наиболее выгодно».

Из пяти звезд в кемпинг

В РФ реализуется ряд программ поддержки гостиничного строительства, включая льготные кредиты под 3–5% годовых на создание крупных объектов. По данным Минэкономики, ими пользуются 87 проектов с общим кредитным портфелем в 294 млрд руб. Но на деле инвесторам договориться с банками непросто. Александр Тертычный замечает, что банкиры, воспринимающие туриндустрию как рискованный бизнес, требуют, чтобы собственные средства инвесторов проектов составляли не менее 30% стоимости. Это, считает он, может привести к нехватке ликвидности на втором или третьем этапе строительства.

Старший банкир ВЭБ.РФ Антон Перин поясняет, что доходность в туриндустрии «в принципе далека, например, от сегмента добычи и производства природных ресурсов». Банки смотрят на проекты «предельно консервативно», особенно на те, которые планируется реализовать вне сложившихся туркластеров, отмечает он, тогда требуются увеличение собственного вклада инвесторов и стороннее поручительство.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ Максим Маркин о восприятии туристами отдельных регионов

Старший преподаватель НИУ ВШЭ Максим Маркин о восприятии туристами отдельных регионов

Михаил Данилов говорит, что экономически эффективным считается санаторий от 500 мест стоимостью 3–10 млрд руб. Но реальная тенденция на рынке движется в обратную сторону: инвесторы активизируют строительство некапитальных объектов — кемпингов и глэмпингов. Число таких проектов растет втрое быстрее, чем отелей (см. “Ъ” от 15 апреля). В Минэкономики говорят, что весной заявленная потребность в субсидиях на модульные объекты в 4,5 раза превысила объем предусмотренных бюджетных средств (1,8 млрд руб.). Инвесторов формат привлекает относительно небольшим горизонтом инвестирования. По словам Александра Тертычного, глэмпинги окупаются за два—четыре года против десяти лет в сегменте гостиниц.

Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян, впрочем, сомневается, что за счет глэмпингов удастся добиться поставленных властями целей по росту номерного фонда. Источник “Ъ” на туррынке полагает, что в итоги планы просто придется сократить почти вдвое. Реальным показателем он называет появление 240 тыс. номеров, в создание которых при текущем курсе доллара потребуется вложить 6 трлн руб.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, корреспондентская сеть “Ъ”

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...