Поток ограниченного бюджета

Изоляция России от многих направлений привычного отдыха после начала военных действий вынудила власти активизировать проекты по развитию внутреннего туризма. Среди объявленных целей — рост фонда гостиниц на 400 тыс. номеров и создание мегакурортов на пяти морях. Тогда, полагают чиновники, внутренний турпоток удвоится. Но бизнес не разделяет этого оптимизма. Инвесторы замораживают и пересматривают даже существующие проекты, не говоря уже о начале новых. Банкиры отмечают высокие риски туриндустрии. В результате, полагают эксперты, цели по номерному фонду придется сократить почти вдвое, а вместо части гостиниц появятся кемпинги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Темпы роста гостиниц и других коллективных средств размещения в России в последние несколько лет нельзя назвать впечатляющими. По данным Росстата, в 2022 году число таких объектов выросло всего на 2%, до 29,6 тыс., а по отношению к допандемийному 2019 году — на 4,4%. В целом к концу прошлого года в стране было 1,06 млн номеров — прирост на 3,1% год к году и 6,7% к 2019 году.

В Минэкономики, курирующем туриндустрию, рассчитывают переломить ситуацию, в первую очередь за счет роста внутреннего турпотока, старт которому дала пандемия, а военные действия на Украине активизировали тенденцию. В министерстве считают достижимым ввод к 2030 году дополнительно 400 тыс. номеров. Это означало бы рост фонда на 38%. Но серьезные вопросы к реализуемости планов возникли уже сейчас.

Точки притяжения

Число гостиниц в РФ в последний раз активно росло в 2016–2017 годах в преддверии чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Сейчас, по словам замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрия Париноса, качественный фонд состоит из 6,3 тыс. отелей на 280 тыс. номеров — это не более трети всех работающих объектов. Эксперт подчеркивает, что спрос на гостиницы превышает предложение. Схожая ситуация сложилась с пансионатами и санаториями. Их число, по словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, за последние пять лет почти не менялось.

Власти рассматривают увеличение качественного номерного фонда как основной инструмент для удвоения к 2030 году числа турпоездок, до 140 млн в год. В Минэкономики рассчитывают и на увеличение среднегодовой загрузки туристических объектов, которая сейчас в целом по России составляет 40%. Для этого, полагают в министерстве, нужно «создать новые точки притяжения туристов».

Расширять инфраструктуру власти рассчитывают за счет новых мегапроектов. Главный из них — создание по поручению президента круглогодичных курортов на пяти морях: в Калининградской области и Петербурге (Балтика), Крыму и Краснодарском крае (Черное море), Дагестане (Каспий), в Запорожской области (Азов), Приморском крае (Японское море). Дополнительно в программу добавили Байкал.

Единого источника финансирования этого проекта нет. В Минэкономики сообщили, что в Приморье «за счет инвестора» (чиновники его не называют, “Ъ” выяснить детали не удалось) разработают мастер-план. В Дагестан решено реинвестировать 10 млрд руб., полученных госкомпанией «Кавказ.РФ» от продажи курорта «Архыз». В «Туризм.РФ» говорят, что сейчас разрабатывают планы для семи крупных круглогодичных курортов. В Крыму, Дагестане, Краснодарском и Приморском краях «работа идет совместно с бизнесом», добавили там. Однако бизнес относится к государственным мегапроектам очень осторожно.

Отказ как стратегический шаг

Главным опытом в современной России по созданию нового крупного туристического кластера была подготовка Сочи к Олимпиаде 2014 года. Такие проекты невозможно реализовать без госучастия и внушительных частных средств, возврат которых затягивается на десятилетия. «Сейчас на новые проекты негативно повлияла ситуация в экономике еще в пандемию, а затем — санкции и потрясения прошлого года»,— считает директор департамента налогов и права ДРТ Юрий Халимовский. По его словам, к тому же возник острый дефицит специалистов по проектированию и эксплуатации курортно-туристических объектов.

Эти факторы вынудили инвесторов пересмотреть даже те планы, которые у них были, не говоря о расширении или запуске новых проектов. Так, по данным источников “Ъ”, «Васта Дискавери» Сергея Бачина отказалась от реализации комплекса «Ориентал резорт» на острове Итуруп, могли поменяться параметры и другого проекта бизнесмена на Камчатке — парка «Три вулкана». Представитель господина Бачина “Ъ” не ответил.

Глава дирекции санаториев алтайской Белокурихи Сергей Криворученко сообщил, что проект расширения санатория «Алтай» стоимостью 8 млрд руб. отложен. По его словам, Сбербанк, с которым подписано соглашение, после нового витка кризиса в 2022 году повысил исходную ставку по кредиту в 4% годовых до 15%. Для удержания ставки на прежнем уровне санаторию необходимо софинансирование в рамках госпрограммы по развитию туризма.

В Ярославской области застопорились как минимум два крупных проекта — строительство канатной дороги через Волгу в Тутаеве и культурно-исторического кластера «Ростов Великий». Исходно их планировалось реализовать за счет средств Нового банка развития БРИКС, но в начале 2023 года власти региона заявили о поиске других источников финансирования.

В министерстве туризма Хабаровского края называют пробуксовку масштабных проектов в индустрии «системной проблемой для Дальнего Востока» из-за недостаточного уровня господдержки при финансировании и наличия бюрократических барьеров. Советник мэра Иркутска по туризму Инга Корочкина говорит, что такие проекты трудно реализовывать из-за сложностей с подключением к инженерным сетям. Председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов поясняет, что в Краснодарском крае добавляются сложности с «дефицитом компетенций и связей на должном уровне». В Крыму местные инвесторы в разговоре с “Ъ” связали основные проблемы с санкциями и военными действиями.

Глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев поясняет, что в городе поиск новых инвесторов сейчас ограничивает превышающее спрос предложение: до 2020 года до 60% оборота рынка гостиниц обеспечивал зарубежный турпоток. Специфическая проблема Калининграда — ограниченность прямых авиарейсов из других регионов.

По словам основателя Green Flow Александра Тертычного, из-за ухода зарубежных производителей и санкций бизнесу до сих пор приходится выстраивать новые логистические цепочки и искать локальных игроков, что ведет к росту стоимости и сроков реализации. В ГК «Мантера» называют главной проблемой эксплуатацию туробъектов, оснащение курортов необходимым оборудованием.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что инвесторы зачастую не понимают финальный бюджет проектов, в случае крупных строек есть риск заметного увеличения. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба опасается и смещения вектора господдержки в сторону других направлений и секвестрования бюджета, выделяемого на развитие туротрасли. Впрочем, он предлагает в такой ситуации «рассматривать отказ от части нереализованных проектов и как стратегический шаг в пользу покупки действующих объектов, что наиболее выгодно».

Из пяти звезд в кемпинг

В РФ реализуется ряд программ поддержки гостиничного строительства, включая льготные кредиты под 3–5% годовых на создание крупных объектов. По данным Минэкономики, ими пользуются 87 проектов с общим кредитным портфелем в 294 млрд руб. Но на деле инвесторам договориться с банками непросто. Александр Тертычный замечает, что банкиры, воспринимающие туриндустрию как рискованный бизнес, требуют, чтобы собственные средства инвесторов проектов составляли не менее 30% стоимости. Это, считает он, может привести к нехватке ликвидности на втором или третьем этапе строительства.

Старший банкир ВЭБ.РФ Антон Перин поясняет, что доходность в туриндустрии «в принципе далека, например, от сегмента добычи и производства природных ресурсов». Банки смотрят на проекты «предельно консервативно», особенно на те, которые планируется реализовать вне сложившихся туркластеров, отмечает он, тогда требуются увеличение собственного вклада инвесторов и стороннее поручительство.

Михаил Данилов говорит, что экономически эффективным считается санаторий от 500 мест стоимостью 3–10 млрд руб. Но реальная тенденция на рынке движется в обратную сторону: инвесторы активизируют строительство некапитальных объектов — кемпингов и глэмпингов. Число таких проектов растет втрое быстрее, чем отелей (см. “Ъ” от 15 апреля). В Минэкономики говорят, что весной заявленная потребность в субсидиях на модульные объекты в 4,5 раза превысила объем предусмотренных бюджетных средств (1,8 млрд руб.). Инвесторов формат привлекает относительно небольшим горизонтом инвестирования. По словам Александра Тертычного, глэмпинги окупаются за два—четыре года против десяти лет в сегменте гостиниц.

Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян, впрочем, сомневается, что за счет глэмпингов удастся добиться поставленных властями целей по росту номерного фонда. Источник “Ъ” на туррынке полагает, что в итоги планы просто придется сократить почти вдвое. Реальным показателем он называет появление 240 тыс. номеров, в создание которых при текущем курсе доллара потребуется вложить 6 трлн руб.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, корреспондентская сеть “Ъ”