О плюсах и минусах развития туризма для регионов “Ъ” рассказал гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пузанов

Фото: пресс-служба фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов

Фото: пресс-служба фонда «Институт экономики города»

— Нужно ли, на ваш взгляд, развивать туризм во всех регионах?

— Ничего плохого в этом точно нет, другой вопрос — насколько такое развитие удастся реализовать. Мы в начале эпохи дефицита кадров, когда в трудовой возраст вступает поколение конца 1990-х — начала 2000-х годов, периода демографического спада. Одновременно сформировался ряд приоритетных отраслей, таких как IT и ВПК, которые однозначно будут оттягивать на себя кадры. Во многих сферах происходит автоматизация, но в туризме задел для нее минимален: отрасль очень зависима от человеческих ресурсов. В то же время возможность быстро генерировать большое число рабочих мест — как раз одно из ключевых преимуществ туриндустрии для региональных экономик.

— Но как развивать туризм, если в ряде регионов трудно найти кадры?

— Ситуация в регионах разная, есть и трудоизбыточные. Сейчас это практически весь Северный Кавказ, где создание дополнительных рабочих мест необходимо, даже если они будут не самыми высокооплачиваемыми. Быстрее научить человека работать в туриндустрии, чем программистом. К тому же привлечение туристов улучшает имидж региона, что в свою очередь создает благоприятную среду для притока инвестиций.

— Существуют ли универсальные методы для успешного развития туристической инфраструктуры?

— Унифицированные планы развития, как правило, оказываются неэффективными. Мы видели, как подобные программы составлялись для курортов Северного Кавказа, но степень их реализации оставляла желать лучшего.

Сейчас есть пример Дагестана, где рост турпотока обеспечен не только эффектом низкой базы и благоприятными природно-географическими условиями, но и местными особенностями. Отсутствие жесткого градостроительного регулирования позволило за короткий срок нарастить мощности для размещения потока гостей.

Другой пример — Мурманская область, где факторами роста туризма стали распространенные в Китае поверья о благоприятном эффекте встречи с северным сиянием и популярность в определенной среде россиян фильма «Левиафан». В Турции на побережье принципы развития туризма примерно одинаковы, но в России условия работы, например, горнолыжных курортов сильно различаются из-за региональной специфики. Где-то требуются дороги, где-то не хватает отелей, обученного персонала, где-то нужно подумать над маршрутами.

— Если регионы, где развитие туризма бесперспективно?

— Определенные места притяжения можно создать везде. Даже если это небольшой промышленный город, существует поток командировочных, которых можно направить хотя бы в заводской музей. Если это удаленная северная территория, речь может идти о дорогом экстремальном туризме.

— Существуют проблемы, которые развитие туризма может усугубить?

— Это прежде всего вопросы экологии. И, конечно, туризм, как и любая точка роста, может быть причиной увеличения социальной напряженности. Проблемы возникают, когда поведение туристов не совпадает с укладом местного населения. Например, конфликты могут происходить в Дагестане, где жителями не всегда нравится одежда или поведение путешественников. В перспективе острее встанет необходимость правильных управленческих действий. У нас перед глазами пример Барселоны, где развитие туризма привело к резкому скачку цен на недвижимость, реагировать на который властям оказалось достаточно сложно.

Интервью взяла Александра Мерцалова