СКР подтвердил информацию о покушении на экс-советника Азарова в Москве

«Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь. Проводится комплекс необходимых следственных действий. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — отмечается в пресс-релизе СКР по поводу покушения на господина Заворотного.