СКР подтвердил информацию о покушении на экс-советника Азарова в Москве
При подрыве автомобиля на юге Москвы ранения получил Сергей Заворотный, бывший советник премьер-министра Украины Николая Азарова. Эту информацию распространяли СМИ со ссылкой на источники, но сейчас подтвердил Следственный комитет России (СКР).
«Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь. Проводится комплекс необходимых следственных действий. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — отмечается в пресс-релизе СКР по поводу покушения на господина Заворотного.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30 и пунктам «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК — то есть покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц. По данным «Ъ», под днище автомобиля Сергея Заворотного была заложена бомба мощностью 300 г в тротилом эквиваленте.