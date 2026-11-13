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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

Четыре человека погибли при атаке БПЛА на промпредприятие в Самарской области

ВСУ сегодня утром атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Самарской области. При ударе погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в «Максе».
Господин Федорищев принес соболезнования близким погибших. Он пообещал оказать семьям «всю возможную поддержку». Назначение атакованного предприятия губернатор не уточнил.

Что известно об атаках БПЛА на регионы России 13 ноября

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Сколько БПЛА сбито над Самарской областью — неизвестно. С вечера 12 ноября над Россией уничтожены почти 1,2 тыс. беспилотников.
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