«Негативные события стимулируют совершать поездки»

О восприятии туристами отдельных регионов “Ъ” рассказал старший преподаватель кафедры экономической социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Максим Маркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Маркин

Фото: Из личного архива Максим Маркин

Фото: Из личного архива

— Несмотря на негативный фон и очевидные сложности, мы видим рост числа внутренних турпоездок и восстановление выездного потока. Что стимулирует их совершать?

— Туризм рассматривается как возможность выйти за пределы повседневной рутины, а это особенно важно в периоды стресса. В какой-то степени негативные события даже стимулируют совершать поездки. Это стало очевидно еще в пандемию, когда мы увидели резкий рост спроса на экстремальный туризм, отчасти воспринимавшийся как возможность снять напряжение.

— Существует ли усредненный портрет российского путешественника?

— Едва ли. Например, существует формат ежегодного пляжного отпуска, он преимущественно для семейного отдыха. Молодые люди традиционно активнее осваивают новые направления. Но есть и специфические формы.

Проводя в этом году исследование агротуризма в Башкирии, мы увидели огромный внутрирегиональный спрос. В республике не так давно произошла миграция населения из деревень в города, и многие родители, еще имевшие опыт сельской жизни, рассматривают агротуризм как возможность познакомить с ней детей. То есть существуют новые формы туризма, открывающие дополнительные возможности привлечения путешественников.

— Есть люди, которых невозможно вовлечь в туризм?

— Только тех, у которых по каким-то причинам нет возможности совершать поездки. В экскурсионном туризме можно попытаться провести параллель с уровнем образования — это познавательная деятельность, в нее вовлечены более образованные люди. Но если мы говорим о пляжном отдыхе или поездках на природу, такой корреляции, очевидно, нет.

— Существуют ли регионы, куда совсем не удастся привлечь туристов?

— Привлечь их можно даже за счет создания атмосферы. Возьмем Мышкин, где основные достопримечательности — полностью рукотворные, объединенные общей идеей.

— Что заставляет туристов выбирать те или иные направления?

— Мы социальные существа, и мода, безусловно, важный фактор. Однако в основе массового туризма всегда лежит безопасность и предсказуемость. Последнее во многом определяется инфраструктурой. Например, москвичам проще путешествовать за счет прямых рейсов в большое число городов. Наличие собственного автомобиля тоже играет важную роль.

— Как формируется образ безопасного или небезопасного направления? Например, в Дагестан туристы ездить боялись, а сейчас перестали.

— Представления людей часто инерционны. Более старшее поколение хорошо помнит события 1990-х годов на Северном Кавказе, у него были сформированы негативные ассоциации. Новые направление активнее осваивают молодые люди, у которых нет такой реакции.

— Могут ли атаки на Крымский мост и города полуострова серьезно повлиять на желание россиян отдыхать там?

— Люди чаще опираются на наличие или отсутствие собственного негативного опыта. Мы знаем много примеров, когда туристы годами приезжают в одно и то же место, в один и тот же отель. Поэтому, если те или иные негативные события не затрагивают лично путешественников или его близких, не стоит ждать, что они будут массово менять свои привычки.

— Если желанию чаще путешествовать способствует фактор стресса, то с его уходом динамика замедлится?

— Маловероятно, что мы увидим какой-то откат. Все-таки многие попробуют те или иные направления, формы отдыха, привыкнут к ним. Возможно некоторое перераспределение спроса в пользу более спокойных форматов отдыха.

Интервью взяла Александра Мерцалова