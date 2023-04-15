Инвесторы ставят на палатки

Небольшие требуемые инвестиции, наличие субсидий, ограниченное регулирование и растущая популярность отдыха на природе стимулируют интерес инвесторов к кемпингам и глэмпингам. Их число в России растет втрое быстрее, чем классических отелей, и средняя стоимость размещения в таких объектах за год выросла более чем на треть. Пока туристы готовы доплачивать за отдых на природе, но со временем интерес к формату может снизиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По итогам марта 2023 года число организаций с видом деятельности «кемпинг» в России выросло на 13%, до 1,03 тыс. год к году, подсчитали в «Контур.Фокусе». Это самая выраженная динамика на рынке средств размещения. Число компаний для развития гостиниц за год выросло на 4%, до 35,7 тыс., а санаторных организаций — сократилось на 1%, до 1,8 тыс. По подсчетам «Контур.Фокуса», количество регистраций компаний для кемпингов в первом квартале 2023 года выросло на 18% год к году, а структур для гостиниц и санаториев — сократилось на 4% и 11% соответственно.

В Travelline говорят, что за год количество кемпингов и глэмпингов на платформе выросло почти на 50%, в сегментах отелей и санаториев — менее чем на 10%. В Ostrovok.ru указывают, что по прямым договорам к платформе подключены 220 глэмпингов и кемпингов, что втрое больше, чем годом ранее. Предложение модульных отелей за год значительно увеличилось и продолжает расти, говорит руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский. В Bnovo отмечают двукратный прирост числа объектов в категории за год. Глэмпинги там сейчас считают основной точкой роста, добавляя, что продолжают активно развиваться и привычные кемпинги. Этому способствует и развитие путешествий на автодомах, говорит ведущий менеджер по развитию бизнеса Bnovo Алина Николаева.

Денис Дроздовский указывает, что модульные отели — самый молодой сегмент на отельном рынке, где есть свободная ниша. По данным «Контур.Фокуса», на специализирующиеся на кемпингах компании по итогам марта приходится 2,9% от общего числа гостиничных структур. В Ostrovok.ru добавляют, что кемпинги и глэмпинги пока формируют только 1% в общем объеме средств размещения на платформе.

Благоприятным фоном для роста сегмента господин Дроздовский называет сдержанное внимание к нему контролирующих органов. Руководитель компании «Природный кодекс» Марина Ненарокова поясняет, что деятельность объектов регулируется в основном нормами земельного, природоохранного, санитарного, потребительского и общего законодательства, а отдельные стандарты пока не приняты. По ее словам, для инвесторов также важна возможность быстро запустить бизнес, не занимаясь капитальным строительством.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает затраты на строительство качественного глэмпинга примерно в 100 млн руб., а окупаемость — в четыре-пять лет. В классический загородный отель, по словам эксперта, нужно вложить от 500 млн руб., на их возврат потребуется от 12 лет. По словам Алины Николаевой, инвесторов привлекает относительно низкий порог вхождения, наличие федеральных и региональных субсидий. Но приток непрофессиональных инвесторов приводит к появлению некачественных объектов, замечает Марина Ненарокова.

В Travelline популярность кемпингов и глэмпингов связывают с развитием экотуризма, стремлением путешественников пробовать новые виды отдыха внутри страны. Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова говорит, что количество бронирований в кемпингах и глэмпингах с начала 2023 года превысило показатель за аналогичный период прошлого года в 2,5 раза. Наиболее востребованными направлениями она называет Архыз, Анапу, Чемал, Коробицыно, Адыгею, Хужир и Лахденпохью.

По данным «Твил.ру», средняя стоимость ночи в глэмпингах за год выросла на 36%, до 6,2 тыс. руб. Станислав Ивашкевич добавляет, что в качественных глэмпингах размещение стоит до 15–20 тыс. руб. за ночь. «Формат на пике популярности, но со временем интерес будет снижаться, и продолжить деятельность смогут только профессиональные игроки, как произошло с хостелами»,— предупреждает он.

Александра Мерцалова