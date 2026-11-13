МЭА: российский экспорт дизеля и газойля превысил 1 млн тонн в октябре
Россия в октябре экспортировала 1,13 млн т дизельного топлива и газойля, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство использовало данные аналитической компании Kpler. Из общего объема на Турцию пришлось 240 тыс. т, на Бразилию — 160 тыс. т.
Октябрьские поставки оказались значительно выше намеченных 300 тыс. т. Договоренность о выходе российского дизтоплива на мировой рынок президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли 9 октября. Вице-премьер Александр Новак сообщал о готовности России поставить в октябре 300 тыс. т дизтоплива. По его словам, в дальнейшем объем может увеличиться до 3 млн т в месяц.