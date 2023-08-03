Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В удобрениях твердеет процент

Правительство отказывается от плавающей экспортной пошлины

Государство, не получая из-за падения цен на удобрения заложенных в бюджет налоговых поступлений, решило изменить схему взимания экспортных пошлин. Вместо плавающей ставки, которая была привязана к цене удобрений, ставка снизится, но будет фиксированной. По оценкам экспертов, в наибольшей степени изменение формулы затронет «Фосагро» и «Еврохим».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительство с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года планирует ввести экспортную пошлину на уровне 8% для всех видов удобрений. Согласно подготовленному Минфином проекту постановления (опубликован на regulation.gov.ru), за время действия этой меры поступления в бюджет составят 87 млрд руб.

Единая адвалорная ставка заменит действующую систему, при которой пошлина была плавающей.

Так, при цене на удобрения до $450 за тонну пошлина была нулевой, а при превышении этой цены взимается пошлина 23,5% с разницы между рыночной ценой и ценой отсечения в размере $450 за тонну.

Государство рассчитывало получить в 2023 году 119 млрд руб. за счет пошлины. Но на фоне изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках удобрений и особенностей сбытовой политики производителей минудобрений поступления в бюджет за первое полугодие составили всего 6 млрд руб., отмечается в пояснительной записке.

При этом в Минфине полагают, что такая «донастройка» для сохранения запланированных госдоходов не станет критичной для производителей. Там ссылаются на то, что в первом квартале рентабельность химкомпаний по EBITDA составила от 48% до 59% (при этом в первом квартале 2022 года — от 48% до 75%). Сумма изъятий, по расчетам Минфина, в среднем составит около 10% от операционной прибыли или 15% от свободного денежного потока за 2022 год. «В условиях текущей рентабельности производителей, а также временного характера указанной меры предлагаемые изъятия не окажут существенного негативного влияния на долгосрочное развитие отрасли производства удобрений и сохранят производителям достаточную операционную рентабельность, позволяющую выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ»,— отмечается в пояснительной записке.

Но в самих компаниях думают по-другому.

Официально никто из участников рынка не стал комментировать нововведения, но близкие к ним источники указывают, что в период низких цен такая мера сильно ослабит производителей.

К тому же, отмечают собеседники “Ъ”, суммы изъятий могут оказаться крайне неравномерными для разных компаний с учетом различий в себестоимости производства. По прежней формуле пошлина в основном поступала от продажи фосфорных и сложных удобрений, так как котировки азотной продукции в самом начале года оказались ниже цены отсечения, а поставки калия за рубеж существенно сократились.

Российские экспортеры намерены в разы увеличить поставки удобрений в страны Африки

С этим мнением согласны эксперты. «Новая формула, конечно, осложнит жизнь экспортерам удобрений,— считает управляющий директор "Имплементы" Дмитрий Акишин.— При снижении цен на сырье и продукты кривая предложения становится более пологой, и конкурентные позиции стран, обладающих собственным сырьем, ослабевают. Дополнительная пошлина усугубляет этот эффект. Кроме того, из-за необходимости переориентации торговых потоков по ряду продуктов наши производители уже несут дополнительные транспортные расходы». Он также отмечает, что старая и новая пошлины становятся равны только при очень высокой цене на удобрения — около $700 за тонну. Поэтому в отсутствие непредвиденных скачков цен новая формула, вероятно, даст в среднесрочной перспективе больше отчислений государству, чем предыдущая. Эксперт указывает, что подобный инструмент экспортных пошлин на удобрения существует, например, в Китае — крупнейшем игроке на рынке удобрений. Значения и коэффициенты пошлин там регулярно меняются, что позволяет стране в том числе регулировать внутренний рынок.

Независимый эксперт Леонид Хазанов уверен, что введение фиксированной пошлины ухудшит финансовое состояние компаний с учетом того, как подешевела их продукция. Так, калий на глобальном рынке сейчас стоит около $320–330 за тонну, диаммонийфосфат – $445–450 за тонну, тройной суперфосфат – $370–390 за тонну. В подобных условиях, по расчетам эксперта, объем выплат «Акрона» может составить 9–10 млрд руб., «Фосагро» — 30–32 млрд руб., «Уралкалия» — 15–16 млрд руб., «Еврохима» — 20–24 млрд руб.

Ольга Мордюшенко

  • Газета «Коммерсантъ» №141 от 04.08.2023, стр. 8

Темы:

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...