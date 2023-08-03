В удобрениях твердеет процент

Государство, не получая из-за падения цен на удобрения заложенных в бюджет налоговых поступлений, решило изменить схему взимания экспортных пошлин. Вместо плавающей ставки, которая была привязана к цене удобрений, ставка снизится, но будет фиксированной. По оценкам экспертов, в наибольшей степени изменение формулы затронет «Фосагро» и «Еврохим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительство с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года планирует ввести экспортную пошлину на уровне 8% для всех видов удобрений. Согласно подготовленному Минфином проекту постановления (опубликован на regulation.gov.ru), за время действия этой меры поступления в бюджет составят 87 млрд руб.

Единая адвалорная ставка заменит действующую систему, при которой пошлина была плавающей.

Так, при цене на удобрения до $450 за тонну пошлина была нулевой, а при превышении этой цены взимается пошлина 23,5% с разницы между рыночной ценой и ценой отсечения в размере $450 за тонну.

Государство рассчитывало получить в 2023 году 119 млрд руб. за счет пошлины. Но на фоне изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках удобрений и особенностей сбытовой политики производителей минудобрений поступления в бюджет за первое полугодие составили всего 6 млрд руб., отмечается в пояснительной записке.

При этом в Минфине полагают, что такая «донастройка» для сохранения запланированных госдоходов не станет критичной для производителей. Там ссылаются на то, что в первом квартале рентабельность химкомпаний по EBITDA составила от 48% до 59% (при этом в первом квартале 2022 года — от 48% до 75%). Сумма изъятий, по расчетам Минфина, в среднем составит около 10% от операционной прибыли или 15% от свободного денежного потока за 2022 год. «В условиях текущей рентабельности производителей, а также временного характера указанной меры предлагаемые изъятия не окажут существенного негативного влияния на долгосрочное развитие отрасли производства удобрений и сохранят производителям достаточную операционную рентабельность, позволяющую выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ»,— отмечается в пояснительной записке.

Но в самих компаниях думают по-другому.

Официально никто из участников рынка не стал комментировать нововведения, но близкие к ним источники указывают, что в период низких цен такая мера сильно ослабит производителей.

К тому же, отмечают собеседники “Ъ”, суммы изъятий могут оказаться крайне неравномерными для разных компаний с учетом различий в себестоимости производства. По прежней формуле пошлина в основном поступала от продажи фосфорных и сложных удобрений, так как котировки азотной продукции в самом начале года оказались ниже цены отсечения, а поставки калия за рубеж существенно сократились.

С этим мнением согласны эксперты. «Новая формула, конечно, осложнит жизнь экспортерам удобрений,— считает управляющий директор "Имплементы" Дмитрий Акишин.— При снижении цен на сырье и продукты кривая предложения становится более пологой, и конкурентные позиции стран, обладающих собственным сырьем, ослабевают. Дополнительная пошлина усугубляет этот эффект. Кроме того, из-за необходимости переориентации торговых потоков по ряду продуктов наши производители уже несут дополнительные транспортные расходы». Он также отмечает, что старая и новая пошлины становятся равны только при очень высокой цене на удобрения — около $700 за тонну. Поэтому в отсутствие непредвиденных скачков цен новая формула, вероятно, даст в среднесрочной перспективе больше отчислений государству, чем предыдущая. Эксперт указывает, что подобный инструмент экспортных пошлин на удобрения существует, например, в Китае — крупнейшем игроке на рынке удобрений. Значения и коэффициенты пошлин там регулярно меняются, что позволяет стране в том числе регулировать внутренний рынок.

Независимый эксперт Леонид Хазанов уверен, что введение фиксированной пошлины ухудшит финансовое состояние компаний с учетом того, как подешевела их продукция. Так, калий на глобальном рынке сейчас стоит около $320–330 за тонну, диаммонийфосфат – $445–450 за тонну, тройной суперфосфат – $370–390 за тонну. В подобных условиях, по расчетам эксперта, объем выплат «Акрона» может составить 9–10 млрд руб., «Фосагро» — 30–32 млрд руб., «Уралкалия» — 15–16 млрд руб., «Еврохима» — 20–24 млрд руб.

Ольга Мордюшенко