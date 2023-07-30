Африке подкинут удобрений

Российские химические компании на фоне санкций намерены активизировать поставки в страны Африки, увеличив их в несколько раз за ближайшие пять лет. Правительства африканских государств рассчитывают не только импортировать готовую продукцию, но и создавать свои производства в партнерстве с поставщиками из РФ. Впрочем, те пока не проявляют к этому большого энтузиазма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Уралхим» планирует увеличить поставки удобрений в Африку в десять раз, заявил гендиректор компании Дмитрий Коняев в эфире «России 24» на саммите Россия—Африка. Но, по его словам, «это потребует времени». Он напомнил, что за последние пять лет «Уралхим» поставил в африканские страны 2,5 млн тонн удобрений. В свою очередь, директор «Фосагро» Михаил Рыбников заявил, что компания намерена удвоить поставки своей продукции в Африку в перспективе трех лет. В 2022 году они составили 540 тыс. тонн, уточнял заместитель гендиректора компании по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин. По итогам 2023 года «Фосагро» планирует нарастить продажи на континент на 15–20% после запуска нового завода в Волхове, расположенного рядом с балтийскими портами.

В целом в прошлом году российские компании экспортировали в Африку 1,6 млн тонн удобрений, заняв 10% рынка.

Крупнейшим поставщиком в регион является «Фосагро» (около 30%), около 25% приходится на «Еврохим», 24% — на группу «Уралхим-Уралкалий», еще 12% — на «Акрон». Ключевыми рынками сбыта выступают ЮАР (аммофос), Марокко (аммиачная селитра, карбамид), Мали (карбамид, DAP/MAP), Танзания (DAP, азотные), Кот-д’Ивуар (азотные, NPK).

При этом представители ряда африканских государств в ходе саммита заявили о готовности не только импортировать, но и производить удобрения на своей территории. Так, министр экономики и планирования Анголы Марио Аугусто Гаэтано Жао по итогам общения с делегацией «Фосагро» заявил, что государство в долгосрочной перспективе рассматривает возможность строительства химического завода. Также рассчитывает привлечь российских производителей удобрений для локализации производства Уганда. С аналогичным предложением выступил премьер-министр Танзании Кассим Маджалива, отметив, что у страны есть необходимые для этого запасы газа.

Дмитрий Коняев, гендиректор «Уралхима», 28 июля: «Мы хотели бы нарастить поставки в Африку раз в десять. Но это потребует времени».

Но российские экспортеры пока не готовы к такому варианту. Как заявил в интервью ТАСС глава Минэкономики Максим Решетников, российскому бизнесу проще заходить в Африку с продукцией с высокой добавленной стоимостью. Заместитель главы совета директоров «Фосагро» Александр Шарабайко подчеркнул, что компания при работе на зарубежных рынках будет учитывать опыт, полученный после введения санкций. По его словам, за последние полтора года индустрия производства удобрений «заплатила очень высокую цену» за попытки зарубежной экспансии. «Главный вывод очень простой — все, что находится за пределами Российской Федерации, в случае если геополитическая ситуация может поменяться, может перестать принадлежать вам. Это касается и активов, и денежных средств, и много чего еще»,— подчеркнул он. Господин Шарабайко отметил, что первым шагом для развития сотрудничества должна стать передача знаний и компетенций, хотя он не исключил в будущем передачу технологий. Источники “Ъ” в крупнейших компаниях поясняют, что сейчас речь может идти только о развитии трейдинга на территории других стран.

Независимый эксперт Леонид Хазанов называет рынок удобрений Африки очень перспективным, а планы российских компаний по увеличению экспорта вполне реализуемыми. До 2030 года, по его мнению, поставки могут вырасти в целом до 4 млн тонн с учетом активной финансовой поддержки сельского хозяйства. При этом необходимо повышать уровень знаний местных аграриев, которые сейчас при внесении не учитывают существенных различий почв на разных территориях. Господин Хазанов добавляет, что рынок Африки сильно фрагментирован, а возможности по закупке удобрений у разных стран сильно отличаются. Он также отмечает, что для создания собственных производств удобрений в Африке потребуется сначала решить проблемы их энергоснабжения.

Ольга Мордюшенко