Курицу не выпускают из Белоруссии

Власти Белоруссии, пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания, ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики ограничения на вывоз продукции за границу. Им временно запрещается экспортировать мясо курицы, столовые яйца, молочную продукцию и в Россию. Эксперты уверены, что это только на руку российским компаниям, столкнувшимся с перепроизводством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 5 октября, в котором департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии уведомляет о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора. Регулятор обосновывает это необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией. Запрет на вывоз совпал с заморозкой с 5 октября в республике цен на продукты питания, констатирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Под ограничения попала продукция «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (выпускает яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»). Среди производителей молочной продукции запрет на экспорт затронул Рогачевский и Лепельский комбинаты. Всем этим компаниям временно запрещен вывоз продукции, в том числе и в Россию, говорит источник “Ъ” в отрасли.

В министерствах сельского хозяйства Белоруссии и России, а также в компаниях из списка департамента на запросы “Ъ” не ответили. Из ответа Россельхознадзора “Ъ” следует, что российская сторона пока не получала от белорусского регулятора официальных уведомлений о запрете на вывоз в РФ мясо-молочной продукции из республики.

Белоруссия ввозит в РФ 120–140 тыс. тонн мяса птицы в год, поясняет источник “Ъ”. По его подсчетам, с учетом запрета на экспорт объемы поставок на российский рынок из республики могут сократиться на 30 тыс. тонн до конца 2022 года. «Выпадающий объем существенен, что спровоцирует рост цен»,— говорит собеседник “Ъ”. Он не берется прогнозировать темпы возможного подорожания.

В то же время другой источник “Ъ” из числа производителей продукции птицеводства говорит, что после ухода с рынка небольших объемов столового яйца из Белоруссии российские компании смогут заместить выпадающие партии этой продукции. Если рост цен и будет, то в пределах нескольких процентов, считает собеседник “Ъ”. Зато, по его словам, это позволит российским компаниям отыграть потери, которые они несут из-за роста предложения на рынке и высокой конкуренции.

Молочные комбинаты Белоруссии, чья продукция попала под экспортный запрет, выпускают в основном, по данным главы Streda Consulting Алексея Груздева, сухое цельное молоко и сгущенное молоко, и 70% отправляется за рубеж. Но по этим видам продукции у российских переработчиков как раз накопились излишние запасы на складах, так что они смогут полностью заместить выпадающие объемы белорусских предприятий, считает эксперт. Он также уверен, что ситуация не должна сказаться на ценах в РФ, так как конкуренция в стране на молочном рынке высокая. Не ждет роста цен на молочную продукцию в России и гендиректор «Союзмолока» Артем Белов: «Прошлогоднее увеличение себестоимости производителями практически полностью отыграно, продажи в рознице стабилизировались, начали возвращаться даже промоакции в рознице».

В некоторых торговых сетях сообщили, что пока не получали уведомлений от контрагентов о возможных сбоях с поставками белорусской мясо-молочной продукции. Один из ритейлеров сообщил “Ъ”, что в магазинах Москвы доля, например, бренда «Петруха» не превышает 3%. В X5 Group, «Ленте», «Магните», Auchan не ответили на вопросы “Ъ”.

Андрей Дальнов говорит, что продовольственный рынок РФ перенасыщен продукцией животного происхождения. Сейчас, например, на внутреннем рынке свинины наблюдается сезонное снижение цен и решение белорусской стороны, по мнению эксперта, вряд ли способно развернуть этот тренд.

Алексей Полухин