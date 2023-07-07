Курица в пограничном состоянии

В двух граничащих с Украиной регионах — Воронежской и Курской областях — за пять месяцев этого года сократилось производство курятины, одного из основных источников белка в рационе россиян. Хотя в Белгородской и Брянской областях объемы выпуска немного выросли, снижению цен это не способствовало. От поставок мяса птицы из приграничных регионов зависит вся центральная часть страны, где продукция в последнее время заметно дорожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из четырех регионов, граничащих с Украиной, в январе—мае 2023 года производство упало в Воронежской области — на 2% год к году, до 48,9 тыс. тонн в живом весе, и в Курской — на 4%, до 54,8 тыс. тонн, следует из имеющихся у “Ъ” подсчетов ряда участников рынка и отраслевых ассоциаций. В то же время в Белгородской области, оказавшейся с начала весны в зоне интенсивных боевых действий, выпуск увеличился на 1% год к году, до 329,5 тыс. тонн, в Брянской области — на 13% год к году, до 139,1 тыс. тонн, что, по данным участников рынка, может свидетельствовать о низкой базе прошлого года. На эти регионы приходится около половины всей производимой курятины в центре страны.

Опрошенные “Ъ” участники рынка официально не комментируют ситуацию. Но источники в компаниях говорят о непростой ситуации в агробизнесе регионов. Среди основных причин — усложнившаяся логистика из-за нехватки автотранспорта. Положение усугубляется тем, что компании, в том числе и агросектора, вынуждены по разнарядке местных властей выделять часть спецтехники с водителями для военных целей (см. “Ъ” от 30 июня). «К тому же производству угрожает растущий дефицит рабочих рук»,— говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Сокращение производства привело к росту стоимости мяса птицы в рознице. Из анализа участников рынка следует, что в Белгородской области в сети «Магнит» курятина стоит сейчас на 3% дороже, чем месяц назад, в магазинах X5 Group — на 13%, в Брянской — соответственно на 7% и 8%, в Воронежской — на 2% и 12%. В этих регионах средняя цена тушки составила 170–180 руб. за 1 кг. В «Магните» и Х5 на вопросы “Ъ” не ответили. Источник “Ъ” в одной из крупных сетей говорит, что с 23 по 29 июня продажи курятины в натуральном выражении в Белгороде, Курске, Брянске выросли на 1–1,6% по сравнению с предыдущей неделей, в Воронеже — упали на 8,8%.

Помимо этих регионов цены растут в Рязанской области (у «Магнита» — на 11% месяц к месяцу, у Х5 — на 12–13%) и в Тверской (на 11% и 13% соответственно). В целом в центре страны с 19 по 25 июня тушка бройлера в опте продавалась в среднем за 171 руб. за 1 кг, что на 20% выше год к году. Эти регионы, как и Москва и Подмосковье, где, по данным участников рынка, в рознице средняя цена тушки превысила 200 руб. за 1 кг, серьезно зависят от поставок мяса птицы из приграничных субъектов страны.

Причина роста цен в центре России — не только в снижении производства в приграничных регионах, но и в непростой эпизоотической ситуации, например, с птичьим гриппом, говорит управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, в январе—мае заметно снизилось производство в Подмосковье. По данным участников рынка, в январе—мае этого года в этом регионе выпуск упал на 10% год к году, до 85,6 тыс. тонн.

Курятина дорожает по всей стране. В среду Росстат сообщил, что с 27 июня по 3 июля в 63 регионах страны цены на это мясо выросли на 0,1–5,8% по сравнению с предыдущей неделей. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева называет эти данные релевантными. В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что ситуация с ценами на рынке стабильна и по большинству позиций рост отпускных цен производителей соответствует темпам инфляции.

В январе—мае выпуск курятины в России увеличился всего на 1,9% год к году, до 2,73 млн тонн. «Ряд компаний решили скорректировать производственные планы, чтобы не генерировать убытки»,— говорит Сергей Юшин. По его словам, некоторое время назад оптовые цены на мясо бройлера снижались, что привело к снижению рентабельности. Илья Березнюк считает, что реакция покупателей будет очевидной: «Они либо заметно снизят потребление этого вида мяса, либо переключатся на свинину».

Мясо птицы сейчас один из основных источников белка в рационе россиян. На его долю, по данным Национального союза свиноводов, приходится 44,3% от общего объема потребления всех видов мяса.

Екатерина Ракитина, Алина Савицкая, Халиль Аминов