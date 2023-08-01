Ее везут, она крепчает

В июле введенный Западом потолок цен на российскую нефть не сработал — впервые с начала санкций среднемесячная цена Urals превысила $60 за баррель. Это стало следствием сокращения предложения нефти со стороны Саудовской Аравии и России, а также удешевления фрахта в Азию. Остается неясным, существуют ли еще в арсенале США и стран ЕС действенные меры по поддержанию потолка в текущей рыночной ситуации, учитывая, что большая часть нефти теперь перевозится без участия западных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя цена нефти Urals в июле составила $64,4 за баррель, следует из данных мониторинга Минфина на основе котировок международного ценового агентства Argus. Таким образом, стоимость основного сорта российской нефти впервые на длительное время превысила уровень потолка цен на нефть, который страны ЕС и G7 стали применять с 5 декабря 2022 года.

60 долларов за баррель составляет утвержденный странами G7 потолок цен на российскую нефть.

Предельная цена в $60 за баррель при отгрузке из российских портов (FOB) была введена ЕС, США и их союзниками в ответ на то, что РФ начала боевые действия на Украине. По задумке ЕС, судовладельцы и страховщики не должны перевозить и страховать танкеры с российской нефтью, в случае если она продана по цене выше потолка. Мера вкупе с эмбарго ЕС была направлена на снижение экспортных доходов, которые РФ получает от продажи нефтяного сырья. Сразу после введения потолка цен стоимость Urals резко упала, а дисконт к Brent увеличился до $40 за баррель, однако постепенно в течение 2023 года дисконт стал сокращаться и в июле составлял уже $15 за баррель. При этом средняя стоимость Urals в январе—июле составила около $54 за баррель, что ниже установленного потолка.

Еще в начале прошлого года российские нефтекомпании стали перенаправлять объемы Urals в Азию и наращивать для этого флот танкеров, что означало более дорогую логистику. Санкционное давление и непрозрачность ценообразования (вызванное тем, что прежние оценки котировок Urals полностью базировались на европейском рынке, куда почти перестала поставляться) привели к раздуванию дисконта к Brent. Чтобы бороться с этим, Минфин весной пересмотрел методику определения цены на нефть для расчета налогов, введя фиксированный максимальный дисконт Urals к Brent — с сентября он будет составлять $20 за баррель.

Нынешний рост котировок Urals связан с совместными усилиями Саудовской Аравии и России по сокращению поставок нефти на мировой рынок в течение лета.

Так, Саудовская Аравия в июле и августе добровольно сократила производство нефти на 1 млн баррелей в сутки, а Россия сократит экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки (см. “Ъ” от 17 июля). Дефицит производимой Саудовской Аравией и Россией среднесернистой нефти на мировом рынке приводит не только к росту котировок Brent, но и к сокращению разницы в цене между среднесернистыми и малосернистыми сортами, что способствует повышению цены Urals.

Urals уже несколько месяцев торгуется выше потолка, так как котировка FOB потеряла свою актуальность после введения санкций и потери европейского рынка, объясняет Виктор Катона из Kpler. Сейчас, по его словам, когда российские нефтекомпании договариваются с индийскими покупателями нефти, цена нефти рассчитывается на основе DES (delivered ex ship, поставка с судна в порту покупателя), то есть экспортер берет на себя все затраты, связанные с фрахтом. Так, в течение практически всего 2023 года Urals при поставке на условиях DES в Индию торговалась со скидкой не более $10 за баррель к Brent, притом что цена на Brent не опускалась ниже $70 за баррель, а в июле превысила $80.

Стоимость Urals на FOB превысила $60 за баррель, прежде всего, из-за снижения цен на фрахт, увеличения стоимости нефти, уменьшения предложения Urals из-за объявленного сокращения экспорта, считает эксперт. По оценкам господина Катоны, стоимость фрахта сейчас примерно составляет $5–6 за баррель при цене на российскую нефть в Индии в $75 за баррель — таким образом, «сложно и впредь делать вид, будто Urals торгуется в пределах потолка».

Дмитрий Козлов