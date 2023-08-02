СМИ: премьер Индии дистанционно примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Правительство Индии рассматривает вероятность виртуального присутствия премьер-министра Нарендры Моди на саммите БРИКС в Южной Африке, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники. О том, что господин Моди вряд ли посетит мероприятие лично, также заявили собеседники Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Один из источников The Economic Times уточнил, что окончательное решение пока не принято. По его словам, есть вероятность того, что Нарендра Моди будет присутствовать на саммите дистанционно, и сейчас чиновники обсуждают эту идею. Утверждается, что дискуссия по этому вопросу началась после того, как президент России Владимир Путин решил выступить на саммите в формате видеосвязи вместо личного присутствия.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. Его посетят лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России приедет глава МИД Сергей Лавров. Господин Путин решил не ехать из-за того, что в ЮАР ему мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал этот ордер в марте. По версии суда, президент РФ и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины.

Лаура Кеффер