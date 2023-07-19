Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров»,— сообщил представитель Кремля.

О том, что Владимир Путин не прибудет на саммит БРИКС в ЮАР, сегодня, 19 июля, сообщил офис президента республики Сирила Рамафосы. Утверждалось, что решение было принято «по обоюдному согласию». В ЮАР российскому президенту грозит арест по ордеру Международного уголовного суда.

В середине июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил, что власти республики предлагали России, чтобы ее делегацию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге представлял Сергей Лавров. Однако, по словам министра, изначально Россия отказалась от этого варианта.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта. По версии суда, российский президент и уполномоченная по правам ребенка в РФ могут нести ответственность за «военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута, в том числе ЮАР.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...