Песков: Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров»,— сообщил представитель Кремля.

О том, что Владимир Путин не прибудет на саммит БРИКС в ЮАР, сегодня, 19 июля, сообщил офис президента республики Сирила Рамафосы. Утверждалось, что решение было принято «по обоюдному согласию». В ЮАР российскому президенту грозит арест по ордеру Международного уголовного суда.

В середине июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил, что власти республики предлагали России, чтобы ее делегацию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге представлял Сергей Лавров. Однако, по словам министра, изначально Россия отказалась от этого варианта.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта. По версии суда, российский президент и уполномоченная по правам ребенка в РФ могут нести ответственность за «военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута, в том числе ЮАР.

Лусине Баласян