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Коммерсантъ FM
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Приближение гарантийного срока

Запад обсуждает со странами Глобального Юга Украину, а с Киевом — будущее после конфликта

Встреча представителей трех десятков стран по украинскому кризису, которая состоится в Саудовской Аравии, наглядно продемонстрирует несовпадение подходов западных и незападных государств к урегулированию. Несколько приглашенных стран уже высказали сомнения в целесообразности подобных переговоров без участия России. Впрочем, цель дискуссий в Джидде — не выработать формулу урегулирования, а сблизить позиции Запада и Глобального Юга, все больше ощущающего на себе негативные последствия украинского кризиса. Одновременно с этим Вашингтон приступает к переговорам с Киевом по гарантиям безопасности, которые, очевидно, не могут быть реализованы до прекращения боевых действий.

Американскую делегацию на встрече в Джидде возглавит советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, который постарается сблизить позиции Запада и Глобального Юга по отношению к конфликту на Украине

Американскую делегацию на встрече в Джидде возглавит советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, который постарается сблизить позиции Запада и Глобального Юга по отношению к конфликту на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Американскую делегацию на встрече в Джидде возглавит советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, который постарается сблизить позиции Запада и Глобального Юга по отношению к конфликту на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

В отличие от первой, тайной июньской встречи в Копенгагене представителей Украины, ее союзников и ряда развивающихся стран, подготовка к похожему мероприятию в Джидде 5–6 августа проходит открыто. В западных СМИ предстоящие дискуссии под патронажем Саудовской Аравии называют «мирными переговорами по Украине». Хотя фактически речь пойдет не о поиске возможных путей выхода из кризиса, а о презентации для незападных стран «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

Понятно, что страны Глобального Юга вряд ли смогут полностью поддержать точку зрения Киева — они пусть и выступают за скорейшее урегулирование, но не хотят занимать чью-либо сторону. Однако на Западе и на Украине надеются, что им удастся убедить эти государства хотя бы скорректировать свою точку зрения с учетом позиции украинской стороны. Союзники при этом исходят из того, что незападные страны все активнее выступают за прекращение конфликта. Неслучайно африканские лидеры устами президента ЮАР Сирила Рамафосы (чей представитель ожидается в Джидде) на днях откровенно дали понять президенту РФ Владимиру Путину, что конфликт очень сильно влияет на их континент и его надо завершать как можно скорее.

Но если представители Африки готовы принять участие во встрече в Джидде, то, например, Мексика, которая еще в прошлом году выдвигала свои мирные инициативы, засомневалась в целесообразности своего присутствия в Саудовской Аравии. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мехико не хочет «продолжения российско-украинской войны», поскольку она «очень иррациональная», однако пообещал направить посланника на предстоящие переговоры только в случае привлечения к дискуссиям обеих сторон конфликта. «Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие»,— заверил господин Обрадор.

С похожих позиций выступает и Бразилия, чей президент Луис Инасиу Лула да Силва несколько месяцев назад также предлагал свой мирный план. По словам источника агентства ТАСС в администрации президента, Бразилия считает целесообразным присутствие в Джидде представителей Москвы, а также Пекина. «Невозможно проводить переговоры с самим собой, поэтому к переговорному процессу необходимо привлечь российскую сторону»,— заявил собеседник. Впрочем, бразильцы оказались не столь категоричны, как мексиканцы, и приняли приглашение поучаствовать в дискуссиях в Джидде.

Несмотря на публичную поддержку жесткого подхода Украины к урегулированию, Запад, судя по всему, не исключает возможности прекращения конфликта в обозримом будущем. Во всяком случае, отсутствие видимых признаков выхода в ближайшее время украинской армии на границы 1991 года не останавливает США от запуска переговоров с Киевом о гарантиях безопасности. Хотя неоднократно подчеркивалось, что подобные гарантии не могут быть реализованы до завершения боевых действий.

Как заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, переговоры Киева и Вашингтона о гарантиях безопасности стартуют в ближайшее время, а их цель — заключение соглашения, подразумевающего взаимодействие двух стран до вступления Украины в НАТО. По его словам, подобные гарантии будут включать «конкретные и долговременные обязательства по оборонной и финансовой поддержке, а также санкции» против России.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер подтвердил, что контакты на этот счет начнутся уже на этой неделе, а обсуждаемые гарантии безопасности призваны помочь Украине «создать вооруженные силы, способные защитить себя и сдерживать будущее нападение, восстановить свою экономику, защитить своих граждан и продолжить интеграцию в евроатлантическое сообщество». Господин Миллер подчеркнул, что Белый дом рассматривает долгосрочные обязательства отдельно от уже предоставляемой Киеву военной помощи.

«Мы рассматриваем этот вопрос в двух направлениях. Во-первых, помощь в обеспечении безопасности для поддержки их (украинских властей.— “Ъ”) усилий по отражению российской агрессии внутри их страны. Во-вторых, создание в долгосрочной перспективе вооруженных сил, которые могут сдерживать будущую российскую агрессию»,— пояснил представитель Госдепартамента.

Речь, конечно, может идти о далекой перспективе, но, учитывая то, какие надежды Запад возлагал на украинское контрнаступление, и то, что они до сих пор не оправдались, в США, похоже, не исключают относительно скорого прекращения боевых действий. Тем более в американских СМИ уже появлялись публикации, что с приближением президентской кампании-2024 вопрос урегулирования может встать весьма остро. Таким образом, Вашингтон сейчас пытается реализовать два трека. На одном стоит задача максимально приблизить позиции незападных стран к подходам Киева и союзников. На другом — предложить Украине надежные гарантии безопасности сразу после прекращения огня. А если боевые действия действительно, как выразился министр обороны Италии Гвидо Крозетто, «зашли в тупик», то без смягчения позиции Киева перейти к урегулированию вряд ли возможно.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «будет следить» за встречей в Джидде. По его словам, «еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, организаторы планируют вести речь». «Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки»,— нехарактерно поприветствовал усилия господин Песков, учитывая состав участников предстоящих дискуссий. При этом он вновь отметил, что из-за нынешней позиции Киева нет «никаких предпосылок» для выхода сейчас на мирное урегулирование.

Алексей Забродин

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