Погрузка на СвЖД в июле выросла на 5,2%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в июле 2023 года погрузили 12,3 млн тонн грузов, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, за месяц грузооборот сократился на 5,1% и составил 18,3 млрд тарифных тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С начала года грузооборот на СвЖД 129,7 млрд тарифных тонно-км (+0,8%). За семь месяцев 2023 года погрузка составила 83,6 млн тонн (-1,2%). По железной дороге в январе-июле отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 22,1 млн тонн (-4,5% к январю-июлю 2022 года);

строительных грузов — 19,5 млн тонн (+8,2%);

химических и минеральных удобрений — 8 млн тонн (+4,7%);

руды железной и марганцевой — 6,8 млн тонн (-7,9%);

черных металлов — 6,2 млн тонн (-2,7%);

лесных грузов — 1,1 млн тонн (-15,6%).

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, в июне 2023 года погрузка на СвЖД составила 12,1 млн тонн, что на 3,4% выше показателей аналогичного периода 2022 года. В июле с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 4% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Полина Хабарова

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