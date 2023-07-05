На СвЖД за год выросла погрузка строительных грузов и кокса

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в июне 2023 года погрузка составила 12,1 млн тонн, что на 3,4% выше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В целом с января по июнь на магистрали погрузили 70,3 млн тонн грузов (-2,2%). В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 19,2 млн тонн (-3,5% к январю-июню 2022 года)

строительных грузов — 16,4 млн тонн (+10%)

химических и минеральных удобрений — 6,6 млн тонн (-1,9%)

руды железной и марганцевой — 5,8 млн тонн (-8,3%)

черных металлов — 5,2 млн тонн (-4,1%)

промышленного сырья и формовочных материалов — 3,2 млн тонн (-21,9%)

руды цветной и серного сырья — 2,5 млн тонн (-13,9%)

химикатов и соды — 1,6 млн тонн (-1,3%)

цемента — 1,4 млн тонн (-14,4%)

кокса — 1,2 млн тонн (+9,9%)

лома черных металлов — 1,1 млн тонн (-0,8%)

лесных грузов — 955,6 тыс. тонн (-15,2%)

Грузооборот за июнь сократился на 2,3% — до 17,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 2,9%, до 22,1 млрд тонно-км. В целом с начала 2023 года грузооборот составил 111,4 млрд тарифных тонно-км (+1,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 138,6 млрд тонно-км (+0,1%).

Напомним, в 2023 году на СвЖД открыли 21 новое направление для перевозки грузов в контейнерных поездах. Среди них Турция, Марокко и Ливан. Всего перевозки осуществляются по 175 направлениям. На фоне санкций перевозчики контейнеров перестроили грузопотоки и начали укреплять взаимодействие с дружественными странами.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте