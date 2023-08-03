Выручка «Металлоинвеста» за первое полугодие составила 190 млрд руб.

Производственные мощности «Металлоинвеста» загружены полностью, сообщил гендиректор компании Назим Эфендиев в рамках встречи руководства предприятий обрабатывающей промышленности с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что за первое полугодие выручка составила 190 млрд руб. По словам гендиректора, этот показатель «практически на уровне прошлого года».

«Мы загружены полностью, точно так же, как загружены наши партнеры. Металлурги тоже загружены полностью»,— сказал господин Эфендиев (цитата по ТАСС).

Доналоговая прибыль составила 94 млрд руб. «Металлоинвест» заплатил в виде налогов 29 млрд руб. По словам господина Эфендиева, около 90% окатышей и железорудного концентрата остается в стране.

Гендиректор отметил, что традиционными рынками для компании были Восточная и Западная Европа и сейчас «Маталлоинвест» от них отрезан. Сейчас компания ориентирована на внутренний рынок и видит перспективы в рынках дружественных стран, где «есть огромные запасы природного газа, но не хватает железорудного сырья».

О санкциях в отношении «Металлоинвеста» — в материале «Ъ» «В Вашингтоне сняли трубку».