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Коммерсантъ FM
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Китайским детям ограничат интернет

Должно ли государство контролировать пребывание несовершеннолетних в сети

Несовершеннолетние в КНР смогут пользоваться интернетом не больше двух часов в день. Местный регулятор вынес на общественное обсуждение проект предложений по лимитированию присутствия несовершеннолетних в сети и использования ими гаджетов. Управление по вопросам кибербезопасности КНР намерено обязать производителей смартфонов, операционных систем и приложений разработать и внедрить специальный режим, который установят на устройства детей и их родителей. Он будет ограничивать время, проведенное ребенком онлайн и фильтровать контент. Отключить его сможет только взрослый.

Фото: Andy Wong / AP

Фото: Andy Wong / AP

Детям до восьми лет можно будет проводить в интернете 40 минут в день, лицам от восьми до 16 лет — час, а подросткам от 16 до 18 лет — два часа в сутки. Можно ли технически установить подобные лимиты? Как они повлияют на рынок? Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий отмечает, что реализовать инициативу несложно, к тому же она не потребует существенных затрат:

«Это достаточно легко реализуемая функция. Во многих устройствах она называется "Родительский контроль" и может быть реализована как на смартфонах, так и на компьютерах, и даже на сетевом оборудовании, которое используется в квартирах, в домах и так далее. Разница будет в том, что если сейчас родитель сам определяет, сколько времени его дети и когда пользуются теми или иными приложениями или интернет-сервисами, то в случае реализации инициативы на государственном уровне это будет жестко прописано изначально, и не должно меняться самим родителем.

Что думают россияне о вреде интернета для детей

Что думают россияне о вреде интернета для детей

Каких средств может потребовать внесение изменений в работу приложений? По требованию государства функционал будет изначально расширен. На уровне операционной системы можно будет жестко прописать обращение к определенным ресурсам для получения обновлений о том, когда и куда можно или нельзя ходить. Для китайских производителей это просто станет нормой.

На мой взгляд, серьезных бюджетов это не потребует, потому что необходимый функционал есть, например, в том же самом Apple. Это реализовано и на Android, поэтому здесь, скорее, понадобится от силы несколько недель на то, чтобы внести очередное обновление в списки ресурсов, на которые надо обращаться за получением информации о том, какие сервисы можно или нельзя посещать и в какое время».

В проекте китайского регулятора отмечается, что ограничения не затронут образовательные продукты, сервисы экстренных служб и приложения, которые «способствуют умственному и физическому развитию несовершеннолетних». Родители сами смогут настроить исключения для детей.

В свою очередь, айти-компании должны будут разделить контент на возрастные категории. Сервисам для стриминга и социальным сетям придется ограничивать функции и менять алгоритмы. Таким образом, рекламодатели, вероятно, перейдут на более возрастную аудиторию, считает руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Этот закон в первую очередь направлен на подрастающее поколение, но он никоим образом не задевает взрослых людей. Больше рекламы будет направлено на взрослую аудиторию. При этом мы понимаем, что основные покупатели в любой стране — это люди в возрасте от 20 лет, на которых этот закон не распространяется. У 16-летних денег мало, лояльность крайне низкая. Для большинства рекламодателей это не самая интересная аудитория.

Как могут измениться бюджеты на рекламу компаний? Если мы возьмем среднее время, которое молодые люди проводят в интернете — это шесть-семь часов в день. Когда будет два часа, то доход компаний и блогеров, которые получают деньги за рекламу, уменьшится в три раза».

Может ли подобная практика заинтересовать российские власти? В начале июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов высказался за запрет доступа в интернет и соцсети детей до 15 лет. Согласно опросу Высшей школы экономики, хотя бы время от времени ко всемирной сети подключаются 99% респодентов в возрасте от 14 до 17 лет. Из них 97% имеют аккаунт по крайней мере в одной из социальных сетей.

Член движения «Московские родители» Оксана Пешкова уверена, что в нынешних реалиях необходимо именно государственное регулирование вопроса пребывания несовершеннолетних в интернете:

Как российское веб-пространство отделяется от мирового на добровольных началах

Как российское веб-пространство отделяется от мирового на добровольных началах

«В России обязательно нужна такая мера. Детей это приучит к какой-то режимности, к тому, что есть не только права, но и ответственность. Подобное ограничение позволит уберечь детей от всякой белиберды в сети. Государство здесь должно вмешаться однозначно, потому что сами, на уровне семьи, мы не сможем заставить. Инициатива же не полностью блокирует интернет. У ребенка будет неограниченный доступ к школьным программам. Не хочет книжку читать, пусть читает в сети школьную программу, какие-то научные статьи, развивающие передачи. К ним же доступ не будет закрыт».

Как считают китайские юристы, мнение которых приводит Reuters, довольно высок риск несоблюдения новых правил, поэтому некоторым интернет-компаниям будет проще полностью запретить доступ несовершеннолетних к своим продуктам. Впрочем, как отмечает американский телеканал CNBC, пока непонятно, какие санкции последуют за невыполнение требований. В 2021 году Китай ограничил время, которое несовершеннолетние могут тратить на онлайн-игры — по одному часу три дня в неделю.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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