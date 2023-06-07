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Коммерсантъ FM
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Почти половина россиян считает, что интернет для детей скорее вреден, чем полезен

Инфографика

Количество россиян, считающих, что для детей интернет скорее вреден, впервые превысило количество тех, кто придерживается противоположной позиции, показал опрос ФОМ (45% против 42%). Сторонники первой версии отмечают, что в интернете много ненужной и вредной информации (18%), дети перестают думать самостоятельно и начинают хуже учиться (9%) и попадают в зависимость (8%). Главные аргументы высказавшихся в пользу интернета — там много интересной и ценной информации (20%), он расширяет кругозор (11%) и нужен для учебы (10%).

При этом подавляющее большинство опрошенных считают, что главную ответственность за обеспечение безопасности детей в интернете несут родители. Наиболее распространенные методы — использование программного обеспечение для родительского контроля и установка антивируса (каждый третий респондент).

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