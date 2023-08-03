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Коммерсантъ FM
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Минэкономики отправило сотрудников на удаленку до 1 сентября после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

Министерство экономического развития России продлило режим удаленной работы для сотрудников до 1 сентября 2023 года, следует из имеющегося в распоряжении «Ъ» приказа главы ведомства Максима Решетникова. Решение принято на фоне атаки БПЛА на здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити».

«Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы»,— отмечается в документе.

Руководителям структурных подразделений Минэкономики также необходимо довести до своих подчиненных приказ господина Решетникова и донести до них «рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения или совершении террористического акта». Кроме того, согласно приказу Максима Решетникова, для сотрудников Минэкономики введен «режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00».

В пресс-службе ведомства эту информацию пока не прокомментировали.

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Один БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы попал в башню правительственного комплекса IQ-квартал «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке, которая произошла ночью 30 июля. Согласно сайту «IQ-квартала», там находятся офисы Минэкономики. В здании также расположены офисы Минцифры, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

В результате атаки был поврежден фасад башни на уровне 21-го этажа. Минэкономики после инцидента сообщило, что «временно перевело сотрудников ведомства на удаленный режим работы» (срок перевода на удаленку не уточнялся).

Александр Кислов

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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