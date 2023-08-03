Минэкономики отправило сотрудников на удаленку до 1 сентября после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

Министерство экономического развития России продлило режим удаленной работы для сотрудников до 1 сентября 2023 года, следует из имеющегося в распоряжении «Ъ» приказа главы ведомства Максима Решетникова. Решение принято на фоне атаки БПЛА на здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити».

«Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы»,— отмечается в документе.

Руководителям структурных подразделений Минэкономики также необходимо довести до своих подчиненных приказ господина Решетникова и донести до них «рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения или совершении террористического акта». Кроме того, согласно приказу Максима Решетникова, для сотрудников Минэкономики введен «режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00».

В пресс-службе ведомства эту информацию пока не прокомментировали.

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Один БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы попал в башню правительственного комплекса IQ-квартал «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке, которая произошла ночью 30 июля. Согласно сайту «IQ-квартала», там находятся офисы Минэкономики. В здании также расположены офисы Минцифры, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

В результате атаки был поврежден фасад башни на уровне 21-го этажа. Минэкономики после инцидента сообщило, что «временно перевело сотрудников ведомства на удаленный режим работы» (срок перевода на удаленку не уточнялся).

Александр Кислов