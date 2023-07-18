BBC может лишиться поступлений от «налога на телевизор»

Британской вещательной корпорации (BBC) предстоят масштабные изменения модели финансирования ее деятельности, поскольку эта модель, основанная на лицензионных сборах с владельцев телевизоров по всей стране, в современных условиях утратила эффективность. Все это происходит на фоне роста внимания общественности к эффективности использования корпорацией своего бюджета и усилий BBC уберечь свои финансы от публичного обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты возле штаб-квартиры BBC в Лондоне

Фото: Susannah Ireland, Reuters Журналисты возле штаб-квартиры BBC в Лондоне

Фото: Susannah Ireland, Reuters

Как стало известно The Times, британские власти намерены официально запустить пересмотр модели финансирования Британской вещательной корпорации уже этой осенью. Бюджет корпорации в настоящее время складывается из трех основных источников. Основной — лицензионная плата, своеобразный «налог на телевизор», который должны выплачивать не только зрители BBC, но и все владельцы телевизоров в стране. Второй источник — коммерческая деятельность: создание и продажа за рубеж контента, в том числе получивших всемирную популярность сериалов и программ, а также участие в других коммерческих проектах. Наконец, третий источник финансирования — бюджет Соединенного Королевства. Правда, средства из него получает не вся корпорация, а только ее подразделения, ведущие вещание на иностранных языках или по всему миру. Средства на это традиционно закладываются в бюджет Министерства иностранных дел.

Согласно данным отчетности за 2022/23 финансовый год, опубликованным BBC на прошлой неделе, число активных лицензий за отчетный период сократилось на 500 тыс. и составляет 24,4 млн. Из-за этого лицензионные сборы корпорации сократились с £3,8 млрд до £3,74 млрд. В отчетности BBC отмечает «все более конкурентный медиаландшафт», из-за чего усилилось финансовое давление на корпорацию.

Как отметил источник The Times в британском правительстве, «данные показывают, что с каждым годом растет нежелание платить (за лицензию.— “Ъ”), модель лицензионных сборов становится неэффективной».

Вопрос изменения лицензионной модели важен еще и потому, что на апрель следующего года запланировано повысить размер сбора, и повышение должно стать самым серьезным за последние 20 лет. Сейчас сбор составляет £159, и с учетом годовой инфляции на уровне 8,2% он будет увеличен на £13.

Как сообщает The Times, в рамках пересмотра планируется изучить «все варианты» будущего корпорации, оценить их плюсы и минусы. В том числе принятие модели частичной подписки (подписчики платят только за премиум-контент, а весь остальной контент получают бесплатно), введение сбора за широкополосное подключение, расширение коммерческой деятельности и увеличение рекламы. Как ожидается, по итогам этого анализа конкретные изменения будут предложены на рассмотрение правительству осенью 2024 года.

По данным The Times, наиболее вероятным вариантом может стать гибридная модель, когда финансирование корпорации за счет лицензионных сборов частично сохранится.

В целом у правительства и BBC есть время до 2027 года, когда королевская хартия, на основе которой существует корпорация, должна быть продлена с внесенными изменениями либо отменена.

Наблюдатели обратили внимание, что новая волна слухов вокруг изменения схемы финансирования BBC (а оно было в планах у нескольких сменявших друг друга правительств) практически совпало с важной победой Британской вещательной корпорации, которой удалось, по сути дела, отстоять право не раскрывать стоимость создаваемых ею программ, исследований и так далее.

В 2022 году, вскоре после того как действовавшее в то время правительство объявило о замораживании лицензионных сборов, вещательная корпорация заказала исследование «Какой может быть жизнь без BBC». В рамках этого исследования, проведенного консалтинговой фирмой MTM, несколько десятков домохозяйств были лишены возможности смотреть программы корпорации. Итог подвел генеральный директор BBC Тим Дэви, заявивший, что «большинство домохозяйств недооценивают ценность, получаемую ими от (вещания.— “Ъ”) BBC».

Вскоре после публикации исследования отраслевое издание Press Gazette потребовало на основе закона о свободе информации предоставить ему данные о том, сколько корпорация заплатила за свое исследование. BBC отказалась это сделать, сославшись на то, что даже упомянутый закон позволяет не раскрывать информацию коммерческого характера. Отказ Press Gazette получила и на просьбу о проведении закрытого аудита.

Ситуация не изменилась даже после того, как на сторону Press Gazette встало Управление комиссара по информации — независимое учреждение, контролирующее, в том числе соблюдение прав потребителей информации. В итоге дело дошло до рассмотрения в Трибунале по информационным правам первой инстанции, которая вынесла решение (.pdf) в пользу вещательной корпорации.

Алена Миклашевская, Вячеслав Белаш