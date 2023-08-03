Структура уральской ГК «Проспект Групп» выкупила активы финской SRV Group в Санкт-Петербурге за €4 млн

Финская SRV Group продала структуре уральского застройщика «Проспект групп» акции своего российского подразделения, сообщает «Ъ-СПб». Как указано указано на сайте компании, покупателем стала кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited, которая связана с уральским девелопером.

В сделку вошли дочерние структуры девелопера на локальном рынке, миноритарная доля в торговом комплексе 4Daily в Мытищах и земельный банк. В собственности SRV Group находились 8,5 га рядом с торговым комплексом «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, где планировалось строительство офисно-гостиничного комплекса общей площадью 175 тыс. кв. м. Сумма сделки составила €4 млн (около 412,3 млн руб.).

Как пишет «Ъ-СПб», Geomare Investments Limited связана с ГК «Проспект групп» (занимается строительством ЖК «Мельница» напротив железнодорожного вокзала, ЖК «Федерация» и другими). Напомним, в прошлом году уральский застройщик купил ТРЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Ранее им также владела финская SRV Group. Позже уральский бизнесмен и совладелец «Проспект групп» Александр Петров учредил новую компанию — специализированного застройщика «Проспект Охта».

Финская SRV Group объявила об уходе с российского рынка после начала СВО на Украине. Как указано в сообщении компании, единственным активом в РФ у компании остается 50% в торговом центре «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге.

Как считает директор департамента рынков капитала и инвестиций Bright Rich | CORFAC International Алексей Федоров, сумма сделки оказалась значительно ниже рыночной. Фактически можно говорить о том, что долю в 4Daily покупатель приобрел с дисконтом более 50%, а землю у «Охта Молла» получил в качестве дополнительного бонуса, объяснил он.

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