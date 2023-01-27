Уральский застройщик зарегистрировал новую строительную компанию с питерским названием

Уральский бизнесмен и совладелец ГК «Проспект групп» Александр Петров учредил новую компанию — специализированного застройщика «Проспект Охта». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Новое ООО зарегистрировано в конце декабря 2022 года в Екатеринбурге на ул. Малышева, 51. 90% компании принадлежат Александру Петрову, 10% — Юрию Моисеенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге ГК «Проспект групп» занимается строительством ЖК «Мельница» напротив железнодорожного вокзала, ЖК «Федерация» и другими. В конце ноября прошлого года ГК «Проспект групп» купила ТРЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Тогда новый собственник анонсировал открытие новых магазинов одежды и электроники, а также парка развлечений к весне 2023 года.

Получить комментарий у компании и узнать, для чего был создан новый специализированный застройщик, не удалось.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Проспект групп» была зарегистрировано в Екатеринбурге в 2013 году. 80,6% долей в ООО принадлежит Александру Петрову, 19,4% — кипрской Сигури Лимитед. Активы компании составляют 5,2 млрд руб., чистая прибыль по итогам 2021 года — почти 73 млн руб. против убытка в 65,5 млн руб.

Мария Игнатова

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