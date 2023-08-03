Финны сдают территории

Финская SRV Group продолжает избавляться от активов в России. Девелопер продал структуре, связанной с уральской компанией «Проспект групп», земельный участок в Красногвардейском районе Петербурга, где предыдущий владелец планировал построить гостинично-офисный комплекс. Также эта компания приобрела у SRV Group миноритарную долю в подмосковном торговом центре 4Daily. Цена продажи объектов в €4 млн существенно ниже рыночной, что может свидетельствовать о желании продавца ускорить процесс ухода из России, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В собственности SRV Group находились 8,5 га рядом с торговым комплексом «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, где девелопер собирался построить офисно-гостиничный комплекс общей площадью 175 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В собственности SRV Group находились 8,5 га рядом с торговым комплексом «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, где девелопер собирался построить офисно-гостиничный комплекс общей площадью 175 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

SRV Group продала акции своего российского подразделения кипрской инвестиционной компании Geomare Investments Limited, следует из сообщения финской компании. В сделку вошли дочерние структуры девелопера на локальном рынке, миноритарная доля в торговом комплексе 4Daily (52 тыс. кв. м) в подмосковных Мытищах и земельный банк. В собственности SRV Group находились 8,5 га рядом с торговым комплексом «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, где девелопер собирался построить офисно-гостиничный комплекс общей площадью 175 тыс. кв. м. Сумма сделки составила €4 млн (412,3 млн рублей по текущему курсу).

Geomare Investments Limited связана с «Проспект групп», которая занимается строительством жилья в Екатеринбурге и управляет торговым комплексом «iMall Эспланада» в Перми. В 2022 году девелопер приобрел у SRV торговый комплекс «Охта Молл» (144 тыс. кв. м). Владельцами «Проспект групп» являются Александр Петров (80,6%) и кипрская Sigoury Limited (19,4%), указано в «СПАРК-Интерфакс». Представитель «Проспект групп» не ответил на вопросы «Ъ-СПб».

SRV Group объявила об уходе из России в прошлом году в связи с началом российской военной операции на Украине. Группа занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости в Финляндии, а также выступает подрядчиком при строительстве социальных объектов на домашнем рынке. Ее выручка в 2022 году составила €770,1 млн (79,3 млрд рублей), операционный убыток — €76,4 млн (7,8 млрд рублей). Списание активов в России и ослабление рубля привели к потере €92,5 млн (9,5 млрд рублей), сообщали в SRV Group. Акции девелопера котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki. Крупнейшими владельцами SRV Group выступают компании As Pontos Baltic, Ilmarinen Mutual Pension Insurance, Kolpi Investments. Единственным активом финской компании в России остается 50% в торговом центре «Жемчужная плаза» (94 тыс. кв. м), который принадлежит девелоперу совместно с китайской Shanghai Industrial Investment. Сейчас с партнером ведутся переговоры о продаже доли в этом комплексе, рассказали в SRV Group.

Сумма сделки существенно ниже рыночной, что может отражать желание продавца поскорее реализовать неосновные активы, отмечает директор департамента рынков капитала и инвестиций Bright Rich | CORFAC International Алексей Федоров. Фактически можно говорить о том, что долю в 4Daily покупатель приобрел с дисконтом более 50%, а землю у «Охта Молла» получил в качестве дополнительного бонуса, объясняет он. Эти участки не обладают высокой инвестиционной привлекательностью: зонирование не позволяет строить здесь жилье, а крупный офисный проект может не получить достаточного спроса со стороны арендаторов из-за особенностей локации, уверен эксперт.

Источник «Ъ-СПб» полагает, что «Проспект групп» может выкупить оставшуюся долю в 4Daily. В «Тринфико» (управляет фондом, в котором находится торговый центр) сообщили «Ъ-СПб», что обсуждают его продажу, но дополнительных подробностей не раскрыли.

Как инвестиционный актив в текущем состоянии объект является малопривлекательным, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Комплекс изначально не являлся успешным, поскольку был построен в локации с высокой конкуренцией со стороны других проектов, добавляет руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. Возможно, покупатель не планирует развивать торговый центр или имеет свои планы на этот участок, резюмирует госпожа Хакбердиева.

Константин Куркин