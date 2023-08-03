Посол Китая в России: НАТО стало главной причиной обострения ситуации на Украине

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что НАТО — основная причина обострения ситуации на Украине. По его мнению, альянс должен был прекратить существование после окончания холодной войны.

«Пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса»,— сказал Чжан Ханьхуэй ТАСС.

«Будучи пережитком холодной войны, НАТО должна была прекратить свое существование с окончанием холодной войны»,— добавил господин Чжан. По его словам, альянс «продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты».

Чжан Ханьхуэй также заявил, что в последние годы НАТО пыталось вмешиваться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. «НАТО два года подряд приглашало Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию принять участие в саммите альянса и подписала "индивидуальную программу партнерства" с четырьмя странами»,— сказал он. Господин Чжан также отметил, что альянс планирует открыть офис в Японии.

НАТО и Япония с 2007 года обсуждают открытие офиса альянса в Токио. Япония открыла представительство в альянсе в Брюсселе в 2018 году. Премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что у его страны нет планов вступать в НАТО в качестве постоянного или ассоциированного члена. Он также сообщал, что возможность открытия представительства альянса в Японии еще обсуждается.

Подробнее об отношениях НАТО и Японии — в материале «Ъ» «Из Индо-Тихоокеанского в евроатлантический».