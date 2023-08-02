Трамп заявил, что ему грозит больше 560 лет тюрьмы на основании выдвинутых против него обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему грозит шесть пожизненных сроков или 561 год тюрьмы на основании выдвинутых против него обвинений. Об этом сказано в его заявлении.

«Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо, вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков»,— написал господин Трамп (цитата по «РИА Новости»).

В апреле Дональду Трампу предъявили обвинение по 43 пунктам по делу о подделке финансовых документов во время предвыборной кампании 2016 года, в июне — по 40 пунктам по делу о хранении секретных документов в резиденции во Флориде. Вчера, 1 августа, ему предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. В деле четыре пункта, по двум из которых ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все в дело, что шьют».

Олеся Павленко