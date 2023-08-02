На опросе показал

В Ульяновской области по почте распространяются опросные листы, в которых у избирателей интересуются их политическими предпочтениями и желанием голосовать на дому, а также предлагают дать согласие на обработку персональных данных московскому АНО «Центр ПРИСП». Избирком области начал свое расследование, там не исключают подключения к нему правоохранительных органов. Председатель комиссии, впрочем, пока не видит «явных нарушений избирательного законодательства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что в Ульяновской области через «Почту России» гражданам предлагаются некие опросные листы, «Ъ» рассказал источник в областном избиркоме. По его словам, «пока точно известно, что их раздача готовится или уже идет в трех районах — Карсунском, Сурском и Вешкаймском».

В опросниках (копия есть у «Ъ») у граждан интересуются, как они оценивают деятельность президента Владимира Путина и ульяновского губернатора Алексея Русских (избран в 2021 году), какой из пяти думских партий доверяют.

Также задается вопрос, хочет ли избиратель на осенних выборах в областное заксобрание и местные органы власти проголосовать на дому: в случае согласия он должен заполнить прилагаемое заявление в участковую комиссию (УИК), и к нему «в дни голосования 8, 9 и 10 сентября приедут представители УИК». На отрывной части размещен бланк заявления, в котором следует указать ФИО, адрес и телефон, а на обратной стороне бланка — подтвердить согласие на обработку персональных данных Центром прикладных исследований и программ (Центр ПРИСП, Москва). По данным Kartoteka.ru, одним из соучредителей Центра ПРИСП и директором его региональных проектов является Антон Садкин. О нем известно, что в 2006 году он получил два года условно за воспрепятствование подсчету голосов во время выборов мэра Кинешмы (Ивановская область).

Собеседник «Ъ» в областном избиркоме говорит, что в регионе пока не сталкивались с таким методом взаимодействия с избирателями. «Это очень удобно для организаторов — получить персональную информацию об избирателе вместе с его политическими предпочтениями. Дальше можно в зависимости от предпочтений к тем, кто готов отдать голоса за нужную партию, направлять на дом представителей избиркома, передав в УИК заполненный бланк заявления, а заявления тех, кто отдает предпочтение другой партии, в УИК не отдавать»,— сказал наш собеседник. Таким образом, полагает он, можно исключить часть протестных голосов. В сельских районах это будет тем легче, что живущие там пенсионеры привыкли доверять почтальонам.

Глава Карсунского территориального избиркома Марина Егорочкина заявила «Ъ», что располагает данными о поступлении опросных листов в районное отделение «Почты России». «Почта России» в среду не предоставила «Ъ» комментариев относительно распространения опросных листов.

В Центре ПРИСП на запрос «Ъ» о целях опроса в среду также не ответили, но исполнительный директор организации Вадим Потемин заявил, что по опросным листам «есть договор», а «его содержание и информация о том, с кем он заключен,— коммерческая тайна».

О цели опроса отказался говорить и Антон Садкин. Он, впрочем, пояснил «Ъ», что «еще ни один избиратель не получил такой лист на руки», «договоры еще не подписаны и есть только некие предварительные варианты опросных листов».

По некоторым данным, господин Садкин оказывает содействие областному отделению «Единой России». Впрочем, секретарь ульяновской «Единой России» Владимир Камеко заверил «Ъ», что «никакого договора с Центром ПРИСП у регионального отделения нет»: «Это слишком дорого, мы проводим опросы силами нашего актива».

Председатель областного избиркома Юрий Андриенко сообщил «Ъ», что в курсе ситуации и «по этому поводу комиссия ведет расследование». «Пока явных нарушений избирательного законодательства здесь не прослеживается. Но возникают вопросы: почему это кто-то предлагает заполнить бланк о голосовании на дому? Это не дело почтальона или кого-то там еще. И зачем им персональные данные? Вот к этому мы отнесемся очень внимательно»,— отметил господин Андриенко. Он также предположил, что к расследованию могут быть подключены правоохранительные органы.

Сергей Титов, Ульяновск