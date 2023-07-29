Арендаторов тянет к воде

В России увеличился спрос на посуточную аренду домов с бассейнами. За год такие коттеджи стали снимать на 71% чаще, следует из данных «Авито Недвижимость». Аналитики считают, что интерес вырос благодаря развитию внутреннего туризма и увеличению количества предложений — за год их стало на 45% больше. При этом средняя цена на краткосрочную аренду не изменилась. Она составляет 8 тыс. руб. в сутки. В июле этого года дороже всего было снять дом с бассейном в Московской области — сутки стоили примерно 17 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последнее время посуточная аренда загородной недвижимости стала более востребованной, подтверждает генеральный директор компании Luxury Cottage Константин Курепин: «Мест и направлений для отдыха у россиян стало гораздо меньше, а оставшиеся, например, такие как Турция, подорожали. У нас лето жаркое — люди хотят освежиться, хотят ближе к воде. И коттеджи с бассейном у них в приоритете. Поэтому спрос увеличивался на всю аренду, но на дома с бассейнами в особенности.

Цены на съем наших коттеджей разные — все зависит от вместимости, от четырех до 20 человек. Стоимость начинается от 9 тыс. руб. в будний день, от 25 тыс. руб. в выходной. При этом в выходные она может доходить до 55 тыс. руб. за сутки. Бассейн является дополнительной услугой и оплачивается отдельно. В нашем случае цена составляет 2 тыс. руб. за час».

Повышенный спрос фиксируется не только на посуточный съем домов с бассейнами, но и на аренду на весь сезон, правда, близость к воде уже не является важным условием, говорит директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова: «Максимальный спрос был в пандемию. Тогда людям были важны большой участок, наличие инфраструктуры — бассейна, какой-то SPA-системы в доме.

Сейчас, так как все доступно, наличие бассейна не является существенным преимуществом.

Вы можете пойти в фитнес-клуб, который часто расположен на территории того же коттеджного поселка.

Да, рост сезонной аренды есть, но он, наверное, не связан с наличием бассейна в доме. Что касается наших клиентов, они заинтересованы именно в сезонной аренде, когда мы говорим о сроке в три, четыре или пять месяцев. У нас в этот период входят три летних месяца. Если это не какая-то серьезная удаленность от Москвы, скажем, в рамках 30 км, то цены будут стартовать от 600 тыс. руб. за месяц».

В число регионов с самой дорогой краткосрочной арендой домов с бассейнами наряду с Подмосковьем вошли Новосибирская, Ленинградская, Самарская и Омская области. Снять коттедж на сутки там можно было за 10-12 тыс. руб. Дешевле всего обходилась аренда домов в Кировской области и Алтайском крае — 3 тыс. руб. и 5 тыс. руб. в сутки соответственно.

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Мария Широкова