Джанлуиджи Буффон замкнул круг

Один из лучших вратарей в истории футбола итальянец Джанлуиджи Буффон объявил о завершении своей уникальной профессиональной карьеры, продолжавшейся 28 лет. Выиграв чемпионат мира 2006 года в составе национальной сборной, десять чемпионатов Италии в составе «Ювентуса» и чемпионат Франции в составе ПСЖ, легендарный голкипер так и не смог победить в Лиге чемпионов, а ушел из футбола игроком «Пармы» — клуба, с которым в 1999 году в московском финале против французского «Олимпика» завоевал кубок Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанлуиджи Буффон после матча «Пармы» и «Генуи» (февраль 2023 года)

Фото: Cristiano Mazzi / Sport Press Photo / ZUMA Press / ТАСС Джанлуиджи Буффон после матча «Пармы» и «Генуи» (февраль 2023 года)

Фото: Cristiano Mazzi / Sport Press Photo / ZUMA Press / ТАСС

«Это все, друзья! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе»,— написал в сети X (экс-Twitter) 45-летний Джанлуиджи Буффон, прощаясь с большим футболом.

Итальянец прожил в футболе долгую и успешную жизнь, но пиком его карьеры, безусловно, стал чемпионат мира 2006 года в Германии.

Тогда «Скуадра Адзурра», показав не самую зрелищную игру, завоевала золотые медали, пропустив всего два гола в семи матчах. Один из них по недоразумению забил в свои ворота защитник Кристиан Дзаккардо во второй встрече группового этапа против американцев, а второй оказался на счету знаменитого француза Зинедина Зидана, сумевшего точно выполнить одиннадцатиметровый в самом начале финала. Правда, сборной Франции, считавшейся фаворитом того финала, это не помогло. Уже без Зидана, удаленного за стычку с Марко Матерацци, она проиграла серию пенальти, в которой главным действующим лицом был вратарь соперников.

К тому времени Буффон уже давно выступал за «Ювентус» — главную команду в своей карьере. Туда перешел в 2001 году из «Пармы», в составе которой в 1999-м отстоял на ноль финал Кубка UEFA против французского «Олимпика», проходивший в «Лужниках» и завершившийся победой итальянского клуба со счетом 3:0. В составе «Ювентуса» Буффон с 2002 года по 2020-й стал десятикратным чемпионом Италии и пять раз завоевал кубок страны. Он сохранил верность клубу в тот тяжелейший период, когда туринцев за коррупционные нарушения отправили из серии А в серию В — второй итальянский дивизион, из которого весной 2007-го они вернулись обратно.

«Сухая» серия Буффона в чемпионатах Италии, которая в 2016 году продолжалась 974 минуты, стала рекордной. Он провел в серии А 657 матчей, что тоже не удавалось никому, и собрал множество личных призов — был признан лучшим вратарем по версии Международной федерации футбола (FIFA) в 2017 году и сильнейшим вратарем XXI века — по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (МФФИИС), 12 раз назывался лучшим голкипером Италии.

По сути, единственный титул, которого не хватало Буффону, был титул победителя Лиги чемпионов, в финале которой его «Ювентус» в 2015 году проиграл «Барселоне», а в 2017-м — «Реалу».

Именно ради него ветеран на один сезон перебрался в ПСЖ. Однако в Париже его ждало разочарование. Став чемпионом Франции, он так и не сумел воплотить в жизнь свою несбывшуюся футбольную мечту и уже через год вернулся в «Ювентус», где стал дублером поляка Войцеха Щенсного. А оттуда спустя два сезона перешел в «Парму», с которой начинал.

«Сегодня легенда повесила свои перчатки на гвоздь,— написал на своем сайте “Ювентус”.— Ваши сейвы, улыбки и индивидуальность запомнятся навсегда». Президент «Пармы» Кайл Краузе, отмечая человеческие и профессиональные качества Буффона, подчеркнул, что тот может считать этот клуб своим домом. А Марчелло Липпи, тренировавший сборную Италии в 2006 году, отметил, что человека с таким громадным опытом обязательно следует привлечь к работе с национальной командой.

Евгений Федяков