Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ювентус» отключили от системы еврокубков

UEFA вычеркнула итальянский футбольный клуб из списка участников Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил об исключении туринского «Ювентуса» из розыгрыша Лиги конференций в нынешнем сезоне. Причиной тому стало нарушение знаменитым клубом правил лицензирования и финансового fair play. Кроме того, «Ювентус» оштрафован на €20 млн. Правда, €10 млн из этой суммы являются условным наказанием.

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Об исключении «Ювентуса» из розыгрыша Лиги конференций по решению первой палаты комитета финансового контроля UEFA организация объявила в специальном пресс-релизе.

Мотивируется данный вердикт тем, что «Ювентус» нарушил правила лицензирования и финансового fair play.

Но это не единственное наказание, которое понес 36-кратный чемпион Италии, занявший в прошлом сезоне в национальном первенстве седьмое место. Также «Ювентус» должен будет внести дополнительный взнос в размере 20 млн, из которых 10 млн являются условными. Их придется выплатить в том случае, если финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 или 2025 финансовые годы не будут соответствовать требованиям UEFA.

Суд признал «Ювентус» виновным в финансовых нарушениях

Напомним, что серьезные проблемы, связанные с финансовыми нарушениями, преследовали «Ювентус» с ноября прошлого года. В январе апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил команду сразу 15 очков, набранных в чемпионате Италии. Кроме того, различные сроки дисквалификации получили 11 бывших топ-менеджеров «Ювентуса», включая экс-президента клуба Андреа Аньелли — члена семьи, контролирующей клуб через инвестиционную компанию Exor. В апреле высший спортивный арбитражный орган Италии Collegio di Garanzia dello Sport отменил это решение, предписав рассмотреть дело заново. Но в конце концов в мае «Ювентус» все-таки признали виновным в финансовых нарушениях, лишили десяти очков, и команда, претендовавшая на медали, заняла лишь седьмое место, попав в розыгрыш Лиги конференций, третьего по значению еврокубка после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В июле в итальянской прессе прошло сообщение, согласно которому руководство «Ювентуса» и UEFA договорились, что клуб будет отстранен от еврокубков на год и при этом откажется от права обжаловать это решение. То есть большой неожиданности в нынешнем вердикте UEFA нет.

«Мы по-прежнему твердо убеждены в легитимности наших действий и обоснованности наших аргументов. Однако мы решили не обжаловать это решение»,— цитирует Reuters председателя «Ювентуса» Джанлуку Ферреро, который добавил, что нынешняя тактика клуба соответствует политике, которую «Ювентус» применял во время урегулирования с федерацией футбола Италии в мае, предпочтя выплатить штраф в размере €718 тыс. и не оспаривать десять очков штрафа. «Мы предпочитаем положить конец периоду неопределенности и обеспечить полную прозрачность в вопросе участия клуба в будущих международных соревнованиях»,— сказал Ферреро, который рассчитывает, что через год «Ювентус» сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Сейчас же туринцы должны уступить в розыгрыше Лиги конференций клубу, занявшему восьмое место в чемпионате Италии. Это «Фиорентина» из Флоренции, которая в предыдущем розыгрыше этого еврокубка дошла до финала и уступила там английскому «Вест-Хэму».

Евгений Федяков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...