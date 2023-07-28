«Ювентус» отключили от системы еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил об исключении туринского «Ювентуса» из розыгрыша Лиги конференций в нынешнем сезоне. Причиной тому стало нарушение знаменитым клубом правил лицензирования и финансового fair play. Кроме того, «Ювентус» оштрафован на €20 млн. Правда, €10 млн из этой суммы являются условным наказанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefano Rellandini / Reuters Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Об исключении «Ювентуса» из розыгрыша Лиги конференций по решению первой палаты комитета финансового контроля UEFA организация объявила в специальном пресс-релизе.

Мотивируется данный вердикт тем, что «Ювентус» нарушил правила лицензирования и финансового fair play.

Но это не единственное наказание, которое понес 36-кратный чемпион Италии, занявший в прошлом сезоне в национальном первенстве седьмое место. Также «Ювентус» должен будет внести дополнительный взнос в размере €20 млн, из которых €10 млн являются условными. Их придется выплатить в том случае, если финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 или 2025 финансовые годы не будут соответствовать требованиям UEFA.

Напомним, что серьезные проблемы, связанные с финансовыми нарушениями, преследовали «Ювентус» с ноября прошлого года. В январе апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил команду сразу 15 очков, набранных в чемпионате Италии. Кроме того, различные сроки дисквалификации получили 11 бывших топ-менеджеров «Ювентуса», включая экс-президента клуба Андреа Аньелли — члена семьи, контролирующей клуб через инвестиционную компанию Exor. В апреле высший спортивный арбитражный орган Италии Collegio di Garanzia dello Sport отменил это решение, предписав рассмотреть дело заново. Но в конце концов в мае «Ювентус» все-таки признали виновным в финансовых нарушениях, лишили десяти очков, и команда, претендовавшая на медали, заняла лишь седьмое место, попав в розыгрыш Лиги конференций, третьего по значению еврокубка после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В июле в итальянской прессе прошло сообщение, согласно которому руководство «Ювентуса» и UEFA договорились, что клуб будет отстранен от еврокубков на год и при этом откажется от права обжаловать это решение. То есть большой неожиданности в нынешнем вердикте UEFA нет.

«Мы по-прежнему твердо убеждены в легитимности наших действий и обоснованности наших аргументов. Однако мы решили не обжаловать это решение»,— цитирует Reuters председателя «Ювентуса» Джанлуку Ферреро, который добавил, что нынешняя тактика клуба соответствует политике, которую «Ювентус» применял во время урегулирования с федерацией футбола Италии в мае, предпочтя выплатить штраф в размере €718 тыс. и не оспаривать десять очков штрафа. «Мы предпочитаем положить конец периоду неопределенности и обеспечить полную прозрачность в вопросе участия клуба в будущих международных соревнованиях»,— сказал Ферреро, который рассчитывает, что через год «Ювентус» сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Сейчас же туринцы должны уступить в розыгрыше Лиги конференций клубу, занявшему восьмое место в чемпионате Италии. Это «Фиорентина» из Флоренции, которая в предыдущем розыгрыше этого еврокубка дошла до финала и уступила там английскому «Вест-Хэму».

Евгений Федяков