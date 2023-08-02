«Аквариус» разглядел «Аврору»

Российские производители электроники снова аносировали альтернативу iPhone. Компания «Аквариус» намерена до конца года выпустить в розничную продажу целый ряд мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора» — ноутбуки, планшеты и смартфоны, рассказал в интервью Forbes глава совета директоров компании Алексей Калинин. Он не раскрыл объем вложений в их разработку и производство, однако подчеркнул, что структура нацелена занять примерно пятую часть рынка потребительских устройств в перспективе трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но насколько реально уложиться в эти сроки? И кто будет покупать отечественный iPhone? IT-эксперт, ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что полноценная замена смартфону от Apple появится нескоро: «За такой короткий срок представить полноценную альтернативу iPhone невозможно. С точки зрения железа он не является чем-то уникальным и прорывным. Это в первую очередь инфраструктура приложений, которая создается десятилетиями, которая недостижима для всех остальных.

"Аквариус" собирается создавать продукцию на операционной системе "Аврора". Для нее этим летом с большим пафосом был представлен клиент Telegram, который не может выполнять половину функций официального клиента, но все-таки кое-как пригоден к использованию. И возникает вопрос: а можно ли до конца года разработать хотя бы пару десятков тысяч приложений для операционной системы "Аврора", которые помогут противостоять вот этому мороку в лице iPhone?

Что касается возможной стоимости телефона, я помню, как компания Intel решила выйти на рынок смартфонов. Она стала делать для них процессоры, довольно своеобразные, но они продавали свои телефоны на процессоре по хорошей цене. И люди их покупали, несмотря на все недостатки. При этом в Intel говорили, мол, если бы мы реализовывали продукцию без своих субсидий, то она бы стоила не 30 тыс. руб., а 300 тыс. руб., поскольку затраты на разработку, производство, продвижение колоссальные.

Если "Аквариус" решит продавать смартфон за полную цену, то это сотни тысяч рублей».

Российские власти тем временем постепенно запрещают чиновникам пользоваться iPhone на работе. Ограничения на эти гаджеты для служебной переписки с лета действуют как минимум в Минцифры, Минпромторге, Минпросвещения и Федеральной налоговой службе. Новый отечественный смартфон вполне может заменить в этом смысле американские устройства, и государство, вероятно, станет его первым и основным покупателем. Так считает IT-эксперт Дмитрий Бевза:

«Если говорить о каких-то программных устройствах, тут есть разные варианты. Можно изготавливать самостоятельно из комплектующих на уже имеющихся производствах. Можно заказывать какие-то устройства в Китае, как другие компании, и на них устанавливать "Аврору". Ведь сейчас многие министерства рекомендуют каким-то предприятиям не использовать гаджеты на iOS при ведении служебной переписки.

К Android тоже есть много вопросов по поводу безопасности. А тут по крайней мере будет возможность использовать собственную софтверную платформу. Этот элемент будут контролировать в России — именно в качестве рабочего инструмента для какой-то конфиденциальной переписки, рабочих чатов, почты и так далее».

Попытка компании «Аквариус» создать отечественный смартфон — далеко не первая на рынке. Предыдущие не увенчались успехом. В 2013 году проект YotaPhone от Yota Devices продали китайским инвесторам и закрыли спустя четыре года. «Яндекс.Телефон», продажи которого начались в 2018-м, полностью ушел с рынка в ноябре 2019-го. Тогда же закрылся запущенный группой InfoWatch Натальи Касперской проект «Тайгафон» с убытком в 40 млн руб.

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Владимир Расулов