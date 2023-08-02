Гильдия сценаристов и киностудии Голливуда вернутся к переговорам

Американская гильдия сценаристов (WGA) и киностудии Голливуда намерены вернуться к переговорному процессу — впервые с начала забастовки профсоюза, длящейся уже несколько месяцев. Об этом сообщает The New York Times.

Во вторник глава переговорного процесса Кэрол Ломбардини сообщила членам профсоюза, что предложила Альянсу продюсеров кино и телевидения (AMPTP) встретиться в эту пятницу, 4 августа. При этом как WGA, так и AMPTP заявили, что пока воздержатся от комментариев по переговорному процессу.

Гильдия сценаристов объявила о начале бессрочной забастовки 2 мая. Профсоюз несколько месяцев вел переговоры с представителями студий о продлении действовавшего соглашения, но стороны так и не смогли договориться. Главными требованиями сценаристов были повышение выплат и запрет замещать людей нейросетями вроде ChatGPT.

Аналогичные требования выдвигала Американская гильдия режиссеров, но в этом случае студии решили пойти навстречу, и в начале июня стороны объявили о подписании соглашения. А вот с актерами киностудии и стриминговые сервисы договориться не смогли, и в итоге Федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) проголосовала за забастовку, которая началась 14 июля. В результате забастовок актеров и сценаристов съемки кино и сериалов в Голливуде практически полностью прекращены.

Кирилл Сарханянц