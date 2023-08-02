Песков: Путин проводит телефонные переговоры с Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в данный момент проводит телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эта беседа стала первым разговором между лидерами двух стран с июня текущего года.

«Анонсированный ранее Эрдоганом телефонный разговор между президентами не надо ожидать. Он идет уже сейчас»,— заявил господин Песков в ходе конференц-колла. Он уточнил, что по итогам беседы Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом Кремль опубликует на своем сайте подробное официальное заявление, в котором расскажет о том, чему был посвящен состоявшийся разговор.

Источники американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) на прошлой неделе сообщали о том, что Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки. По данным высокопоставленных собеседников WSJ, на телефонном разговоре настаивал господин Эрдоган. Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий.

Обновлено в 13:31 мск: канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран договорились о скором визите президента России Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана. Когда именно состоится этот визит, пока не уточняется. Также в канцелярии отметили, что Анкара продолжит предпринимать все необходимые меры и шаги для возобновления действия зерновой сделки и возвращения к участию в ней российской стороны.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Александр Кислов