WSJ: Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах по зерновой сделке

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что президент России Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки. По данным источников WSJ, телефонный разговор, на котором настаивал господин Эрдоган, до сих пор не состоялся.

По мнению дипломатов, на решение России не продлевать зерновую сделку повлияли некоторые действия Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди них — решение вернуть Украине пятерых командиров батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен), не предупредив Москву, а также согласие на вступление Швеции в НАТО.

Источники WSJ считают, что отказ России от участия в зерновой сделке повлияет на отношения не только с Турцией, но и с Китаем. Газета подчеркивает, что в рамках соглашения в КНР поставлялась почти четверть зерна, а официальные лица Китая заявляли о необходимости продлить сделку ради глобальной продовольственной безопасности.

О выходе России из зерновой сделки до выполнения ее условий стало известно 17 июля. Реджеп Тайип Эрдоган тогда же заявил, что Владимир Путин заинтересован в продлении соглашения, в связи с чем лидеры проведут переговоры по этому вопросу. Однако в Кремле вслед за этим сообщили, что в графике звонков российского президента переговоров с турецким коллегой нет.

О возвращении командиров «Азова» из Турции на Украину сообщалось 8 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил турецкую и украинскую стороны в нарушении договора, согласно которому бывшие военнопленные должны были оставаться в Турции до завершения боевых действий. При этом господин Песков заявил, что на Турцию оказывают давление как на члена НАТО, а она, в свою очередь, «проявляет солидарность с альянсом».

Подробнее о зерновой сделке — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».