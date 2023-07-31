ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении трех воронежцев, завербованных украинскими националистами

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех жителей Воронежской области, которые могли передавать запрещенной в РФ организации «Правый сектор» данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, сообщил ЦОС ФСБ России. Следственное подразделение ведомства возбудило в отношении граждан РФ уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание - пожизненное лишение свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, подозреваемые дали признательные показания. Как видно из ролика ведомства о задержании, оперативные действия велись, в том числе, в частном элитном доме. Один мужчина, в светлых футболке и шортах, с длинными волосами, заявил на камеру, что его «мотивом общения» с украинской стороной стало «несогласие с проведением специальной военной операции и желание сменить политическое руководство РФ».

Второй, сидящий за столом в камуфляже, подробно рассказал, что в 2022 году был завербован через сеть интернет: «В тот момент занимал должность командира роты добровольческого украинского корпуса, который является структурным подразделением организации ''Правый сектор''. С начала СВО завербовал граждан РФ».

Третий мужчина - в синей майке и с длинной бородой - подтвердил, что осознавал, «что его завербовали в интересах Украины и против РФ». «В апреле 2023 года получил первое задание - установить место нахождения летчика ВС РФ, который в прошлом году находился в плену у ВСУ. В мае 2023 года была поставлена задача по поджогу релейных шкафов, а также подрыву объектов промышленности на территории Воронежской области»,- также рассказал третий задержанный.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ. По данным Центрального райсуда Воронежа, всем троим обвиняемым еще 10 июля была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, до 5 сентября.

Владимир Зоркий