Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 августа

14:19. Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что для добровольной народной дружины региона закуплена и поставлена на базу первая партия оружия. В ближайшее время его количество будет увеличено до 300 единиц.

13:19. Ведется обстрел села Репяховка Краснояружского района Белгородской области — РСЧС.

13:16. Правительство Тамбовской области сообщило о завершении ремонта кровли «школы-шестилетки» в райцентре Новоайдар, расположенном в ЛНР. На финишную прямую выходят работы в поселковом МФЦ. «Также тамбовские строители приступили к восстановлению разрушенного ракетно-бомбовым ударом детского отделения Новоайдарской районной больницы. В настоящее время закончен демонтаж разрушенного здания, идет подготовка к сооружению котлована под закладку фундамента»,— рассказали власти региона.

12:32. По информации ТАСС, добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие. Им вручили автоматы, противодроновые ружья и «УАЗики». В состав теробороны входят порядка 3 тыс. жителей региона.

12:07. За 31 июля ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 131 снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:55. ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании жителя Тамбовской области, попытавшегося выехать через Турцию на Украину для вступления в ВСУ.

10:14. Жители приграничных сел Белгородской области продолжают готовить домашнюю еду для военных. Они ежедневно передают им первые блюда, мясо, домашние яйца. Об этом сообщило областное правительство.

9:48. В Белгородской области в населенных пунктах Новотаволжанской территории (приграничный Шебекинский городской округ) возобновят работу почтовые отделения. С 3 августа в селах Новая Таволжанка, Архангельское и Зиборовка почтовые отделения начнут работать по графику: вторник – суббота, с 11.00 до 15.00, без перерыва.

8:28. Уже 100 тонн воды доставлены на фронт от Орловской области, рассказал губернатор Андрей Клычков. «Орловская команда вновь стояла в районе Попасной. Вокруг – боевые действия, в нескольких километрах Артемовск и Соледар, за освобождением которых следила вся страна. Обстановка там остается сложной. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь бойцам»,- написал в соцсетях глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 августа