Черное золото превратилось в черепки

Ведущие нефтегазовые компании США и Европы сообщили о резком падении прибыли по итогам второго квартала. После рекордного роста цен на энергоносители в 2022 году компании получили за тот год столь же рекордные прибыли. Но в нынешнем году после коррекции мировых цен на нефть рекордным стало уже падение прибылей. Впрочем, компании полагают, что им удается приспособиться к изменившейся конъюнктуре рынка, а некоторые из них даже увеличили дивиденды и объемы выкупа своих акций с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Вчера сезон квартальной отчетности ведущих западных нефтегазовых компаний закрыла британская BP. Чистая прибыль за второй квартал составила лишь $1,8 млрд — это в 5 раз меньше, чем годом ранее ($9,3 млрд), и в 4,5 раза — чем в первом квартале уже текущего года ($8,2 млрд). Обвал показателей оказался столь существенным, что не уложился в и без того весьма скромные прогнозы экспертов. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали от BP квартальную базовую прибыль от стоимости замещения — один из ключевых показателей деятельности компании — на уровне $3,5 млрд, а BP сообщила о получении лишь $2,6 млрд.

Отчетность BP лишь закрепила тренд, обозначенный другими ведущими западными нефтегазовыми компаниями по итогам квартала,— прибыль упала вдвое, а то и больше.

Интрига заключалась лишь в том, как та или иная компания справится с падением цен на нефть, уложившись или не уложившись в весьма скромные прогнозы аналитиков.

27 июля другая британская компания, Shell, сообщила, что ее прибыль во втором квартале снизилась на 56%, составив $5 млрд. Годом ранее компания получила прибыль $11,5 млрд. Столь значительное снижение связано с падением цен на энергоносители в нынешнем году. Если в июне прошлого года цена на нефть марки Brent достигала $122, то в течение второго квартала нынешнего года торговалась на уровне около $75. Shell не уложилась в прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv,— они ожидали, что прибыль Shell за квартал составит $6 млрд. После публикации отчетности акции компании снизились на 1,3%.

Спустя день, в прошлую пятницу, за второй квартал отчитались две крупнейшие нефтегазовые компании США — Chevron и ExxonMobil. У Chevron квартальная прибыль составила $6 млрд, что почти вдвое меньше этого показателя годом ранее — $11,7 млрд. Впрочем, благодаря наращиванию добычи в Пермском бассейне США до рекордных 770 тыс. баррелей в день Chevron удалось показать результаты, превысившие прогнозы аналитиков, ожидавших от компании прибыли в пересчете на акцию $2,97, тогда как компания получила $3,08.

Другая американская компания ExxonMobil отчиталась о результатах своей деятельности по итогам второго квартала. Общая выручка компании составила $82,9 млрд, что на 28% меньше, чем за второй квартал 2022 года. Чистая прибыль достигла $7,9 млрд, что на 55% меньше, чем годом ранее. Компании почти удалось уложиться в ожидания экспертов — по прогнозам аналитиков Refinitiv Eikon, квартальная прибыль компании в пересчете на акцию должна была сократиться до $2,01, компания показала результат $1,94.

Впрочем, несмотря на падение прибылей во втором квартале, ряд компаний дали довольно позитивную оценку своей деятельности в сложных условиях.

Глава Chevron Майк Вирт заявил, что даже в непростом втором квартале она смогла вернуть своим акционерам $7,2 млрд — в виде выплаты дивидендов на $2,8 млрд и обратного выкупа акций на $4,4 млрд. Такие результаты позволили главе Chevron заявить, что она готова и к увеличению дивидендов для своих акционеров, и к новым сделкам по слияниям и поглощениям.

ExxonMobil удалось в условиях снижения цен на энергоносители довольно успешно сократить издержки: c начала года они снизились на $8,3 млрд при запланированном сокращении на $9 млрд за весь год. Успешные меры по снижению затрат на фоне упавших цен на энергоносители и ключевых показателей привели к тому, что после публикации квартальных результатов акции ExxonMobil подешевели всего на 1,2%. В свою очередь, компания BP объявила, что повысит размер дивидендов на 10%, до $7,27 на акцию, и заявила, что выкупит собственные акции на $1,5 млрд в течение ближайших трех месяцев.

Аналитики надеются, что такие действия компаний говорят об их уверенности в успешном преодолении последствий непростой рыночной конъюнктуры.

«Решение BP об увеличении дивидендов и выделении еще $1,5 млрд на обратный выкуп акций — вдобавок к $1,75 млрд, уже потраченных на это во втором квартале,— стало приятным сюрпризом для нас, придав уверенности в отношении второй половины года»,— отмечает аналитик рынка энергетики в Bloomberg Intelligence Уилл Харес.

Евгений Хвостик