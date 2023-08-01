Прибыль BP рухнула во втором квартале на 70%

BP сообщила о получении квартальной базовой прибыли от стоимости замещения — показатель, эквивалентный чистой прибыли,— в размере $2,6 млрд. Это почти на 70% хуже, чем во втором квартале 2022 года.

Столь значительное падение прибыли британской компании связано со значительным снижением цен на нефть относительно прошлого года, когда те росли на фоне начала конфликта на Украине. Но продемонстрированный BP результат оказался гораздо хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали, что этот показатель британской компании составит $3,5 млрд.

Несмотря на это BP повысила размер дивидендов на 10%, до $7,27 на акцию, и заявила, что выкупит собственные акции на $1,5 млрд в течение ближайших трех месяцев.

Падение прибыли — общий тренд на нефтегазовом рынке, связанный со слишком удачно сложившимся для нефтяных компаний прошлым годом. Так, Shell по итогам второго квартала этого года отчиталась о снижении прибыли на 56%, а Equinor — на 57%.

Кирилл Сарханянц