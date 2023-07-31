Запад подтягивает к себе глобальный Юг

5 августа в Саудовской Аравии соберутся представители десятков стран, которые будут решать, как запустить мирные переговоры по Украине. По данным западных СМИ, встреча будет организована по инициативе Киева и при поддержке Запада, а участвовать в ней приглашены не только союзники Украины, но и такие страны, как Бразилия, Индия, Египет, Индонезия и ЮАР. Россию на мероприятие не позвали. По замыслу организаторов, встреча в Джидде станет прологом к «саммиту мира», который, не называя даты, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Саммит задуман как попытка сблизить западный и незападный взгляды на украинский кризис и пути его урегулирования. Судя по заявлениям президента ЮАР Сирила Рамафосы, прозвучавшим в Санкт-Петербурге, запрос на скорейшее окончание конфликта в мире нарастает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще до выдвижения инициативы о проведении встречи по Украине в Джидде наследный принц Мухаммед бен Сальман не раз отмечал, что Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию конфликта и готова посредничать в этом вопросе

Фото: KEVIN LAMARQUE / POOL / AFP Еще до выдвижения инициативы о проведении встречи по Украине в Джидде наследный принц Мухаммед бен Сальман не раз отмечал, что Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию конфликта и готова посредничать в этом вопросе

Фото: KEVIN LAMARQUE / POOL / AFP

В российско-украинском конфликте сейчас наблюдаются две, на первый взгляд, взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, Киев заявляет о намерении добиться успеха в контрнаступлении и выйти на границы 1991 года. С другой — не утихают разговоры о необходимости скорейшего мирного урегулирования кризиса. Мирные инициативы исходят преимущественно от незападных государств и не находят полной поддержки ни у Москвы, ни — в еще большей степени — у Киева. Другое дело, что в каком-то смысле все они в перспективе подразумевают территориальную целостность Украины, а потому не исключают адаптации под «формулу мира» Владимира Зеленского. Попытка сблизить позиции западных и незападных стран по тому, как должно выглядеть мирное урегулирование, будет предпринята 5–6 августа в Саудовской Аравии.

По информации газеты The Wall Street Journal, в Джидде состоятся переговоры, посвященные урегулированию украинского кризиса. Цель мероприятия — добиться широкой международной поддержки украинского подхода, подразумевающего вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года, и обсудить основы для будущих переговоров между Москвой и Киевом. На встрече ожидаются представители около 30 стран. Помимо США, которые, скорее всего, будет представлять советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а также делегатов от Евросоюза и Великобритании, на саудовский курорт приглашены Индонезия, Египет, Мексика, Замбия, Индия, Бразилия, ЮАР и другие развивающиеся страны. Последние три — партнеры РФ по БРИКС, которые через несколько недель соберутся на саммит клуба в Йоханнесбурге, правда, без очного участия президента России Владимира Путина.

Западные и украинские политики надеются, что дискуссии под патронажем Эр-Рияда станут прологом к «саммиту мира», который по планам Киева должен состояться до конца нынешнего года. На нем, согласно задумке, большое количество стран могли бы договориться о путях завершения конфликта, которые лягут в основу потенциальных переговоров между РФ и Украиной.

Агентство Associated Press уточнило, что инициатива об организации встречи в Саудовской Аравии исходила от Киева. Кроме того, по данным СМИ, детали форума все еще в проработке, а даты проведения можно считать ориентировочными. В воскресенье вечером намерение провести такую встречу подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Что же касается места выбора площадки, то Саудовская Аравия в этом качестве возникла не случайно. Эр-Рияд, с одной стороны, имеет достаточно тесные связи с Москвой, а с другой — неоднократно подчеркивал свою «нейтральную» позицию по конфликту и даже участвовал в качестве посредника в обмене пленными между сторонами.

В мае во время саммита Лиги арабских государств, на котором также выступил Владимир Зеленский, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман отмечал, что Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию конфликта и готова посредничать в этом вопросе. Кроме того, через Саудовскую Аравию Запад надеялся привлечь к участию Пекин, у которого с Эр-Риядом установились достаточно доверительные отношения. Однако Китая, похоже, на предстоящей встрече не будет.

Не будет участвовать в ней и России, которую в Джидду не пригласили. На предыдущее схожее мероприятие в Копенгагене 24 июня, в рамках которого прошли непубличные дискуссии дипломатов из западных и незападных стран по Украине, Москву также не позвали. Посол РФ в Дании Владимир Барбин тогда заявил, что непонятно, «как можно всерьез рассуждать о мирном урегулировании, когда не предусмотрено участие России». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, речь шла о попытке Запада «всячески заманить ведущие развивающиеся страны, страны глобального Юга, к поддержке этой формулы (Владимира Зеленского.— “Ъ”)».

Зато в Джидду съедутся посланцы африканских стран, часть из которых были представлены на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге, где обсудили с Владимиром Путиным африканскую инициативу мирного урегулирования. Этот вопрос был отчасти увязан с выходом Москвы из зерновой сделки, который гости саммита восприняли без особого энтузиазма. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Черное море должно быть открыто для мировых рынков. По его мнению, бесплатные поставки нескольких десятков тысяч тонн зерна беднейшим странам Россией — это, безусловно, хорошо, но не отменяет важности реализации черноморской инициативы.

«Продолжающийся конфликт негативно отражается на нас, африканских странах… Этот конфликт сейчас напрямую затрагивает нас… Создаются проблемы в области продовольственной безопасности: выросли цены на удобрения, во многих наших странах также выросла стоимость жизни, и мы полагаем, что интересам человечества, а также народов России и Украины отвечает восстановление мира. Мы полагаем, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем»,— заявил господин Рамафоса.

По мнению президента РФ Владимира Путина, африканский подход к урегулированию «перекликается и с положениями представленного в феврале КНР мирного плана». «Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога», — заявил президент РФ. Он напомнил, что в прошлом году был практически согласован договор с Украиной, но «киевские власти отказались от всех прежних договорённостей». «Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — заключил Владимир Путин.

Алексей Забродин