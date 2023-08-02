В Петербурге пытались поджечь военкомат на Английском проспекте

В центре Санкт-Петербурга совершено очередное нападение на военкомат. Комиссариат на Английском проспекте, д. 2 пыталась поджечь женщина.

Как сообщает «Фонтанка», примерно в 21:20 вторника, 1 августа, неизвестная бросила в здание бутылку с зажигательной смесью. Когда двери военкомата загорелись, женщина покинула место происшествия.

Уточняется, что сотрудники охраны сами справились с возгоранием. После того как огонь потушили, была вызвана полиция.

Утром 2 августа стало известно, что поджигательницу задержали. 78.ru сообщает, что подозреваемой оказалась 67-летняя женщина.

Напомним, что в Петербурге это уже третий случай за последние дни. Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как в понедельник мужчина атаковал военкомат на улице Чайковского, 53, а на следующий день женщина грозила поджечь такое же учреждение в Сестрорецке.

Об участившихся случаях нападения на военкоматы в России и о том, что по этому поводу думают эксперты, читайте в материале «Ъ».

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