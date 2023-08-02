Эмигранты бьются за мандаты

В Новосибирске во вторник началось рассмотрение исков бывших депутатов горсовета Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом), требующих отменить решение городского парламента о прекращении их полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. По данным правоохранительных органов, господа Пирогова и Бойко, уже долгое время проживающие за границей, должным образом не уведомили о своих доходах за 2022 год. Сами оппозиционеры уверяют, что направили в администрацию губернатора все необходимые уведомления в установленные законом сроки.

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1 августа Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению двух административных дел по искам бывших депутатов горсовета. В первом из них Хельга Пирогова и Сергей Бойко просят признать незаконным представление прокуратуры Новосибирска, на основании которого горсовет 28 июня 2023 года лишил их мандатов. По мнению экс-депутатов, прокуратура вышла за рамки своих полномочий, поскольку этот вопрос находится в ведении губернатора. Во втором иске речь идет о признании незаконным самого решения горсовета.

Хельга Пирогова и Сергей Бойко избрались в горсовет в 2020 году как беспартийные самовыдвиженцы и члены коалиции «Новосибирск-2020» — неформального объединения, поддержанного сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Господин Бойко покинул Россию осенью 2021 года, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества: ранее он возглавлял новосибирский штаб господина Навального (сеть этих штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). А госпожа Пирогова уехала за границу в июле 2022 года после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ.

Как ранее сообщал “Ъ”, 28 июня горсовет подавляющим большинством голосов лишил обоих депутатских полномочий в связи с утратой доверия. Это решение было принято по представлению прокуратуры, которая утверждает, что господа Пирогова и Бойко не представили сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года.

В ходе судебных заседаний 1 августа представитель экс-депутатов Ольга Нечаева сообщила, что необходимые уведомления о сделках, совершенных в 2022 году (облегченная форма отчета о доходах, введенная в 2023 году), Хельга Пирогова и Сергей Бойко направили в администрацию губернатора почтой до 30 апреля 2023 года (крайний срок представления сведений). «Почему они не были приняты, мне неизвестно»,— отметила госпожа Нечаева. По ее словам, прокуратура Новосибирска при подготовке представления никаких пояснений у депутатов, попавших под подозрение в нарушении антикоррупционного законодательства, не запрашивала. Кроме того, их письменные пояснения не были приняты во внимание и горсоветом.

Представитель прокуратуры Новосибирской области Максим Вакорин на суде рассказал, что администрация губернатора проинформировала органы прокуратуры об отсутствии отчетности у двух депутатов 3 мая. По его словам, в ходе подготовки представления прокуратура с двумя названными депутатами не контактировала, но это и не входило в ее обязанности. «Не доверять этой информации (из администрации губернатора.— “Ъ”) не было оснований»,— сказал господин Вакорин. По данным прокуратуры, она имела законное право направить подобное представление в горсовет.

В свою очередь, начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко отметила, что представление прокуратуры не было единственным основанием для принятия решения о лишении депутатских полномочий. По ее словам, информацию о нарушении антикоррупционного законодательства двумя депутатами городскому парламенту предоставил также один из вице-губернаторов. Кроме того, органы СКР сообщили горсовету, что подписи под уведомлениями, направленными в администрацию губернатора, Хельге Пироговой и Сергею Бойко не принадлежат. «Только вот в этом соединении (данных из трех источников.— “Ъ”) и в этой совокупности горсовет получил достаточные основания для того, чтобы досрочно прекратить полномочия депутатов»,— пояснила госпожа Кондратенко.

При рассмотрении иска к горсовету экс-депутаты ходатайствовали о приостановлении рассмотрения этого дела до вступления в силу решения суда по иску к прокуратуре. Сторона ответчика просила об объединении двух дел в одно, а также о привлечении в качестве заинтересованных лиц правительства области и СКР. Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Рассмотрение дел продолжится через неделю. Суд, в частности, намерен ознакомиться с уведомлениями двух депутатов, направленными в администрацию губернатора.

Валерий Лавский, Новосибирск