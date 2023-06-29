Новосибирский горсовет избавился от поуехавших

Новосибирский горсовет в среду досрочно лишил полномочий независимых депутатов Сергея Бойко (признан иностранным агентом) и Хельгу Пирогову, которые уже длительное время находятся за границей. Решение принято по требованию прокуратуры, обнаружившей в их декларациях фальшивые подписи. Депутаты обещают судиться, но даже если им и удастся отвоевать мандаты, то ненадолго: с 1 августа уехавших из России парламентариев можно будет лишать полномочий за прогулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бойко (признан иностранным агентом)

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Сергей Бойко (признан иностранным агентом)

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

На заседании горсовета 28 июня председатель комиссии по самоуправлению Игорь Атякшев («Единая Россия) рассказал, что Сергей Бойко и Хельга Пирогова нарушили антикоррупционное законодательство, не представив сведения о доходах за 2022 год. Как выяснилось в ходе почерковедческой экспертизы, подписи на уведомлениях об отсутствии сделок, которые они подали в администрацию губернатора, были выполнены «другим лицом», уточнил господин Атякшев. Поэтому комиссия рекомендовала лишить обоих депутатов полномочий в связи с утратой доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хельга Пирогова

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Хельга Пирогова

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, Сергей Бойко и Хельга Пирогова избрались в горсовет в 2020 году как беспартийные самовыдвиженцы и члены «Коалиции "Новосибирск-2020"» — неформального объединения, поддержанного сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Господин Бойко покинул Россию осенью 2021-го, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества: ранее он возглавлял новосибирский штаб господина Навального (сеть этих штабов признана экстремистской организацией и запрещена). А госпожа Пирогова уехала за границу в июле 2022-го после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ.

23 июня представление прокуратуры в закрытом режиме рассмотрела антикоррупционная комиссия горсовета, после чего спикер горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») заявил “Ъ”, что выявленные нарушения являются «безальтернативным и безусловным основанием для прекращения полномочий». Председатель антикоррупционной комиссии Николай Тямин уточнил, что Хельга Пирогова получила возможность привести свои аргументы, но не раскрыл их суть (ранее госпожа Пирогова сообщала в соцсетях, что в администрации губернатора не приняли ее документы), а заявка Сергея Бойко на дистанционное участие в работе комиссии поступила слишком поздно. Заместитель прокурора Новосибирска Виталий Зулин призвал «категорически справедливо» оценить проступок депутатов.

Услышать объяснения господина Бойко на сессии тоже не удалось: дать слово его помощнику Леониду Лифанову депутаты отказались. В итоге 38 из них проголосовали за прекращение полномочий коллег, один высказался против, еще один бюллетень был признан недействительным.

«Будем подавать в суд по той простой причине, что все было сделано максимально тайно, максимально закрыто»,— сообщила после сессии независимый депутат Светлана Каверзина, а депутат Антон Картавин (оба входили в «Коалицию "Новосибирск-2020"») назвал претензии к подписям «какой-то чушью». «Мы считаем лишение полномочий депутатов незаконным»,— сказала “Ъ” юрист Ольга Нечаева, знакомая с планами исключенных депутатов обратиться в суд. Она подтвердила, что все уведомления об отсутствии сделок, подлежащих декларированию, были направлены почтой, и назвала «вопиющим нарушением» отказ горсовета предоставить слово для изложения позиции депутатов на сессии. Кроме того, результаты почерковедческой экспертизы никто из депутатов горсовета не видел, добавила госпожа Нечаева.

Впрочем, даже если Сергею Бойко и Хельге Пироговой удастся отстоять правоту в суде, это вряд ли спасет их мандаты. В январе Госдума приняла поправки, согласно которым отсутствие муниципального депутата на заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд является основанием для досрочного прекращения полномочий. Сроки «прогула» начали исчисляться после вступления закона в силу — с 1 марта 2023 года, то есть с 1 августа господа Бойко и Пирогова так или иначе попали бы под действие новой нормы.

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах