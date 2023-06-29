Новосибирский горсовет избавился от поуехавших

Новосибирский горсовет в среду досрочно лишил полномочий независимых депутатов Сергея Бойко (признан иностранным агентом) и Хельгу Пирогову, которые уже длительное время находятся за границей. Решение принято по требованию прокуратуры, обнаружившей в их декларациях фальшивые подписи. Депутаты обещают судиться, но даже если им и удастся отвоевать мандаты, то ненадолго: с 1 августа уехавших из России парламентариев можно будет лишать полномочий за прогулы.
Сергей Бойко (признан иностранным агентом)
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
На заседании горсовета 28 июня председатель комиссии по самоуправлению Игорь Атякшев («Единая Россия) рассказал, что Сергей Бойко и Хельга Пирогова нарушили антикоррупционное законодательство, не представив сведения о доходах за 2022 год. Как выяснилось в ходе почерковедческой экспертизы, подписи на уведомлениях об отсутствии сделок, которые они подали в администрацию губернатора, были выполнены «другим лицом», уточнил господин Атякшев. Поэтому комиссия рекомендовала лишить обоих депутатов полномочий в связи с утратой доверия.
Хельга Пирогова
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Напомним, Сергей Бойко и Хельга Пирогова избрались в горсовет в 2020 году как беспартийные самовыдвиженцы и члены «Коалиции "Новосибирск-2020"» — неформального объединения, поддержанного сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Господин Бойко покинул Россию осенью 2021-го, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества: ранее он возглавлял новосибирский штаб господина Навального (сеть этих штабов признана экстремистской организацией и запрещена). А госпожа Пирогова уехала за границу в июле 2022-го после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ.
23 июня представление прокуратуры в закрытом режиме рассмотрела антикоррупционная комиссия горсовета, после чего спикер горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») заявил “Ъ”, что выявленные нарушения являются «безальтернативным и безусловным основанием для прекращения полномочий». Председатель антикоррупционной комиссии Николай Тямин уточнил, что Хельга Пирогова получила возможность привести свои аргументы, но не раскрыл их суть (ранее госпожа Пирогова сообщала в соцсетях, что в администрации губернатора не приняли ее документы), а заявка Сергея Бойко на дистанционное участие в работе комиссии поступила слишком поздно. Заместитель прокурора Новосибирска Виталий Зулин призвал «категорически справедливо» оценить проступок депутатов.
Услышать объяснения господина Бойко на сессии тоже не удалось: дать слово его помощнику Леониду Лифанову депутаты отказались. В итоге 38 из них проголосовали за прекращение полномочий коллег, один высказался против, еще один бюллетень был признан недействительным.
«Будем подавать в суд по той простой причине, что все было сделано максимально тайно, максимально закрыто»,— сообщила после сессии независимый депутат Светлана Каверзина, а депутат Антон Картавин (оба входили в «Коалицию "Новосибирск-2020"») назвал претензии к подписям «какой-то чушью». «Мы считаем лишение полномочий депутатов незаконным»,— сказала “Ъ” юрист Ольга Нечаева, знакомая с планами исключенных депутатов обратиться в суд. Она подтвердила, что все уведомления об отсутствии сделок, подлежащих декларированию, были направлены почтой, и назвала «вопиющим нарушением» отказ горсовета предоставить слово для изложения позиции депутатов на сессии. Кроме того, результаты почерковедческой экспертизы никто из депутатов горсовета не видел, добавила госпожа Нечаева.
Впрочем, даже если Сергею Бойко и Хельге Пироговой удастся отстоять правоту в суде, это вряд ли спасет их мандаты. В январе Госдума приняла поправки, согласно которым отсутствие муниципального депутата на заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд является основанием для досрочного прекращения полномочий. Сроки «прогула» начали исчисляться после вступления закона в силу — с 1 марта 2023 года, то есть с 1 августа господа Бойко и Пирогова так или иначе попали бы под действие новой нормы.
Идея возвращения прямых выборов мэра Новосибирска признана противоречащей законодательству
Комитет законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике рассмотрел 28 июня инициативу депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина о проведении референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав муниципалитетов. Как сообщили в заксобрании, «изучив правовые позиции Верховного суда России и сложившуюся судебную практику», комитет рекомендовал признать предлагаемый для вынесения на плебисцит вопрос не соответствующим федеральному и областному законодательству.
Напомним, в начале июня господину Картавину удалось с третьей попытки зарегистрировать инициативную группу по проведению соответствующего референдума. Теперь, согласно процедуре, соответствие выносимого на него вопроса законодательству должен проверить областной парламент.
По словам руководителя департамента по правовым вопросам аппарата заксобрания Татьяны Варды, порядок избрания глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов уже установлен областным законом «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления», который был принят в полном соответствии с федеральным законодательством. «Таким образом, вопрос инициативной группы урегулирован данными законами»,— сказала она. Теперь решение комитета должно быть рассмотрено на сессии заксобрания 6 июля.
Напомним, прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов Новосибирской области были отменены еще в 2015 году, а в феврале 2023-го заксобрание упразднило и оставшиеся к тому моменту исключения — прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.