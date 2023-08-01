Генпрокуратура Казахстана прокомментировала заявление консула о выдаче россиянина Кислицина

Представитель генпрокуратуры Казахстана Дархан Дуйсембай сообщил, что ведомство примет решение о возможной выдаче США или России сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина после экстрадиционной проверки.

Ранее сегодня консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов сообщил «РИА Новости», что власти Казахстана отказали США в выдаче россиянина и согласились на его экстрадицию на родину. «Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский»,— сказал консул-советник.

Господин Дуйсембай пояснил, что 1 августа следственный суд Алма-Аты рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицина экстрадиционного ареста, передает издание Zakon.kz.

По его словам, вопрос об экстрадиции не был предметом судебного рассмотрения, поскольку по УПК такие решения принимает Генпрокуратура. Дархан Дуйсембай подтвердил, что в адрес Генпрокуратуры Казахстана поступили запросы о выдаче господина Кислицина от США и России.

«Решение по поступившим в отношении Кислицина запросам РФ и США будет принято генеральной прокуратурой в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки»,— добавил он.

Никита Кислицин был задержан в аэропорту Алма-Аты 22 июня по запросу Интерпола, инициированному США. ФБР обвиняет его в получении в 2012 году персональных данных пользователей LinkedIn, Dropbox и Formspring. В России его заочно арестовали за аналогичные преступления.

Господин Кислицин — глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB).

Подробнее о деле господина Кислицина читайте в публикации «Ъ» «Борец с хакерами понадобился ФБР и МВД».

Мария Федотова