Регулятор-стимулятор

Июль оказался очень успешным для рынка публичного долга: за месяц корпоративные заемщики разместили рублевые облигации на более чем 620 млрд руб. Эмитенты спешили привлечь средства до повышения ключевой ставки, которое в итоге оказалось сильнее, чем ждал рынок. Несмотря на традиционный спад деловой активности в августе, участники рынка ожидают незначительного сокращения активности эмитентов на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), а также роста интереса инвесторов к более доходным бумагам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Cbonds, в июле компании привлекли на долговом рынке более 624 млрд руб., лучший результат в этом году. Он более чем втрое превышает показатель аналогичного периода 2022 года и лучший результат для этого месяца. Многие размещения проходили с заметной переподпиской. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, по каждому четвертому размещению по итогам сбора заявок объем предложения облигаций был увеличен. В частности, ВЭБ.РФ увеличил объем размещения с 30 млрд до 40 млрд руб., РЖД — с 20 млрд до 30 млрд руб., «ЭР-Телеком Холдинг» — с 5 млрд до 11 млрд руб., Альфа-банк — с 5 млрд до 10 млрд руб.

Заметно поменялась и структура первичного рынка. Если раньше основной объем размещений приходился на компании реального сектора, то в июле лидирующим стал финансовый сектор. По оценке Александра Ермака, на этот сегмент пришлось более половины общего объема размещений. Это стало возможно в первую очередь по двум крупным сделкам — с ипотечными облигациями «Дом.РФ» (197,4 млрд руб., выпущены на базе кредитов Сбербанка) и ВЭБ.РФ (40 млрд руб.). Также 3,8% пришлось на структурные банковские облигации и 3,6% — на облигации лизинговых компаний, отмечает господин Ермак.

На реальный сектор пришлось 43% от общего объема рынка. Здесь крупнейшей сделкой стало размещение бессрочных облигаций «Газпром капитала» объемом 120 млрд руб. По мнению главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, преобладание качественных эмитентов обусловлено низкой долей МСБ в российской экономике, а также стремлением инвесторов к формированию надежных активов и снижению рисков.

Июль традиционно не самый лучший месяц по объему заимствований на внутреннем рынке. В этом году повышенной активности эмитентов способствовали ожидания подъема ключевой ставки ЦБ, так как это ведет к росту стоимости заимствований. Регулятор 21 июля повысил ставку сразу на 100 базисных пунктов (б. п.), до 8,5%, хотя большинство экспертов ожидало подъема только на 50 б. п. (см. “Ъ” от 22 июля).

«Пик корпоративных размещений в июле пришелся на период до принятия ЦБ решения по ключевой ставке. Эмитенты активизировались, чтобы успеть разместиться до этого момента»,— отмечает руководитель департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Денис Леонов. По словам руководителя инвестиционно-корпоративного блока ИБ «Синара» Алексея Куприянова, планировавшие размещения на конец июля—начало августа постарались выйти на долговой рынок как можно раньше в попытке зафиксировать более привлекательные ставки по своим займам.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист обращает внимание на очень сильный спрос на бумаги на первичном рынке со стороны частных инвесторов. По данным Московской биржи, всего за первое полугодие физические лица купили облигации почти на 430 млрд руб. «Спрос зависит от той премии по доходности, которую корпоративные эмитенты готовы давать по отношению к ОФЗ. С ростом доходностей по гособлигациям выросли и доходности по корпоративным бумагам»,— отмечает господин Жорнист.

С учетом высоких показателей июля участники рынка не исключают небольшого снижения активности в августе. «Традиционно в августе деловая активность спадает из-за периода отпусков»,— отмечает Денис Леонов. К тому же участникам рынкам потребуется некоторое время для оценки дальнейшей ДКП ЦБ. Тем не менее Алексей Куприянов не ожидает существенного замедления активности на долговом рынке. Эмитенты, отмечает он, находятся в фазе ожидания последующего повышения ключевой ставки ЦБ, а инвесторы даже выиграли от ужесточения ДКП.

Виталий Гайдаев