Эмитенты берут в долг рублями

Первое полугодие было успешным для организаторов долговых размещений — инвестбанки провели 286 рыночных размещений почти на 1,5 трлн руб. В отличие от предыдущего полугодия компании в основном размещали рублевые бумаги, тогда интерес к юаневым облигациям из-за недостаточного объема ликвидности и роста стоимости таких заимствований снизился. Во втором полугодии основной валютой размещений останется рубль, даже несмотря на возможное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Cbonds, первенство по итогам первого полугодия 2023 года по объему рыночных размещений корпоративных облигаций сохранила БК «Регион». За отчетный период компания участвовала в организации 33 выпусков на 255 млрд руб. Второе место с результатом в 239 млрд руб. занял SberCIB, а на третьем месте остался Газпромбанк (178 млрд руб.). Всего за отчетный период было проведено 286 рыночных размещений почти на 1,5 трлн руб.

Основным потребителем услуг инвестбанков выступали компании реального сектора экономики, однако участники рынка отмечают рост спроса на размещения и со стороны компаний финансового сектора. На эмитентов реального сектора, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, пришлось больше половины (около 55%) от всего объема размещений в первом полугодии. Еще около 16% составила доля банковского сектора, более 12% — остальных финансовых компаний. «На первичном биржевом рынке преобладало размещение облигаций первого эшелона — на 103 выпуска пришлось около 1,15 трлн руб.»,— оценивает господин Ермак. Кроме того, на долю 23 выпусков второго эшелона пришлось 160 млрд руб., на 21 выпуск третьего эшелонов — 150 млрд руб.

Вместе с тем участники рынка отмечают снижение интереса эмитентов к размещению юаневых облигаций, которые на фоне закрытия внешнего рынка стали альтернативой евробондам в «токсичных» валютах. По итогам полугодия было размещено 15 выпусков на 23,8 млрд CNY, что более чем вдвое меньше показателя второго полугодия 2022 года (58,7 млрд CNY). К тому же две трети всего объема размещений пришлось на облигации «Роснефти» (15 млрд CNY).

Участники рынка связывают такую ситуацию с дефицитом юаневой ликвидности и ростом стоимости таких заимствований при одновременном снижении базовых ставок по юаню Народного банка Китая. «В 2022 году из-за резкого ухода от риска доллара и евро у банков появились юаневые счета российских экспортеров. Но в 2023 году приток на них был недостаточен, чтобы дать второе дыхание рынку юаневых облигаций. Китайские фининституты пока не начали активную работу на российском рынке»,— отмечает исполнительный директор Совкомбанка Дмитрий Никонов. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев обращает внимание, что из-за дефицита юаневой ликвидности эмитентам приходится учитывать, что при размещении инвесторы могут потребовать премию, которая повысит стоимость заимствований.

При этом эмитенты не потеряли интерес к этому сегменту рынка. В прошлом месяце Газпромбанк зарегистрировал пять выпусков таких облигаций (см. “Ъ” от 15 июня), по-прежнему планирует выпустить такие облигации и Сбербанк. Но, как отмечал на ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин, банк ждет большого объема ликвидности в юанях.

Однако аналитики не ждут улучшения ситуации с юаневой ликвидностью во втором полугодии и оживления рынка юаневых облигаций. «Со стороны платежного баланса мы наблюдаем снижение притока иностранной валюты в страну, при этом восстановление импорта и оттока капитала за рубеж формирует повышенный спрос на валюту»,— указывает Владимир Евстифеев. В таких условиях, по его мнению, держатели юаней скорее будут размещать китайскую валюту через краткосрочные свопы, где ставки стабильно превышают 6% годовых, а иногда поднимаются и выше 7% годовых.

В этой связи компании продолжат активно размещать рублевые бумаги даже в условиях ожидаемого повышения ключевой ставки. По мнению Дмитрия Никонова, ожидаемое ужесточение политики ЦБ может создавать стимулы выходить на рынок до предполагаемого повышения ключевой ставки. Тем более что компаниям по-прежнему требуется долгосрочное фондирование, которое сейчас можно привлечь в основном в рублях. «На рынке наблюдается сохранение инвестиционной активности бизнеса, эти расходы потребуют увеличения объемов заимствований»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев